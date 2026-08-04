日本曾經戒嚴嗎？解析日本歷史上2次全面戒嚴　與現代憲法真相

對於許多成長於亞洲地區的人來說，戒嚴一詞並不陌生。那麼，日本這個鄰近國家是否也曾經歷過戒嚴呢？讓我們一起回顧日本的戒嚴歷史，以及這段歷史對日本的深遠影響！



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日本是否可能再次戒嚴？

日本首次將「戒嚴」正式寫入法律是在1882年（明治15年）的《大日本帝國憲法》中，當時規定只有天皇擁有發布戒嚴令的權力。而在歷史上，日本也曾經兩次正式頒布過戒嚴令，分別是在1894年的「甲午戰爭」以及1904年的「日俄戰爭」。這兩次戒嚴都是因應外部戰爭，目的是集中軍事的指揮權。而隨著戰爭結束，這些戒嚴令也隨之解除。

在其後，1947年的5月17日，《日本國憲法》正式生效並取代了《大日本帝國憲法》。從那時起，戒嚴令的法律基礎從憲法中被移除。雖然現行憲法中仍有針對戰爭等緊急情況的應對條文，但狹義上的戒嚴令在當代日本已無法再次實施。

日本的戒嚴案例

除了上述提到的甲午戰爭與日俄戰爭外，日本歷史上還有幾次針對國內突發情況的「行政戒嚴」，這些戒嚴僅適用部分條文，並非全面戒嚴。代表性的案例包括1905年的「日比谷燒打事件」、1923年的「關東大震災」以及1936年的「二二六事件」。以下讓我們來回顧一下相較於「關東大震災」以外，這兩起相對不為人熟知的事件。

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日比谷燒打事件

隨著1905年日俄戰爭結束後，日本與俄羅斯簽署《樸茨茅斯條約》。雖然條約確立了日本的戰爭勝利，但民眾普遍認為條約內容未能滿足期待，甚至指責政府「賣國」。

不滿的聲音迅速蔓延，最終在日比谷公園引發暴動。抗議者與警方衝突不斷，暴動從東京擴散到橫濱、神戶等地。為平息事態，日本政府發布「行政戒嚴」，動用近衛師團鎮壓，最終造成17人死亡、超過500人受傷，104人因煽動暴亂被捕，其中87人遭判刑。

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二二六事件

1936年的「二二六事件」是日本歷史上著名的軍事政變，由陸軍內的「皇道派」青年軍官發起。他們率領1400名士兵襲擊東京多處政府與軍事設施，暗殺了內大臣齋藤實和大藏大臣高橋是清，意圖推翻內閣，建立天皇主導的軍事政府。

然而，昭和天皇對叛軍態度堅決，支持戒嚴令的頒布，並同意派軍平息叛亂。事件最終以叛軍被逮捕、部分領袖被處以死刑告終。「皇道派」因此一蹶不振，「統制派」趁機壓制反對勢力，為日本軍國主義的進一步發展埋下伏筆。

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戒嚴的啟示，珍惜和平時光

無論是對過去的日本還是當代的我們，戒嚴的出現往往象徵著國家進入不安與動蕩的時期。透過回顧這些歷史，也能我們更加明白和平與穩定的可貴。在希望未來的所有國家能避免再度經歷戒嚴的同時，也期望將來世界都能在和平與繁榮中前行。

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