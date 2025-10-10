日本千円新鈔人物揭秘　北里柴三郎創血清療法　被封近代醫學之父

2024年7月3日，日本政府再一次更換全新的鈔票，包括一千元、五千元以及一萬元的鈔票人像都將換成全新的人物。其中，被選為一千元人像的是日本的醫學家──北里柴三郎，除了是日本醫師會的初代會長外，他在醫學以及細菌學上皆對日本有卓越且不可磨滅的貢獻，被稱為「近代日本醫學之父」，今天，就讓我來介紹這位能夠當上鈔票人像的偉大人物吧。



北里柴三郎的醫學啟蒙

北里柴三郎，出生於1853年的肥後國北里村（今熊本縣小國町），由於父親是村長的關係，他從小便接受了良好的教育，由於當時正好處於明治維新前後的時間點，讓北里柴三郎也接觸到了來自西方的新知。1871年，北里柴三郎進入了藩立的西洋醫學所就讀，在那裡，他初次接觸到了來自西洋的醫學新知，也就此踏上了他的醫學之路。

1875年，北里柴三郎進入了東京醫學校就讀，在東京確認了自己的研究方向──預防醫學，並撰寫了「醫道論」。1885年，在內務省任職的他接受了同鄉緒方正規的幫助，前往德國的柏林大學，跟隨著當時的細菌學第一人羅伯．柯霍繼續深造。

在細菌學上獲得卓越的成就

北里柴三郎在德國也取得了許多成果，先是在1889年，成為了首位培養出破傷風菌的科學家，更在隔年的1890年，發現了破傷風菌的抗毒素，並以此為基礎，與當時的研究夥伴貝林研發出了血清療法，可以治療包括破傷風以及白喉等等症狀，這項發現更讓當時的研究夥伴貝林在首屆諾貝爾醫學獎中獲獎。

1892年，北里成功獲得了博士學位，雖然有多個大學及研究所都對他提出了招聘，但接受國家公費留學的他為了改善日本脆弱的醫療體制以及拯救國民遠離傳染病的威脅，毅然決定回到日本。回到日本的他，在福澤諭吉的幫助之下，於東京芝公園成立了傳染病研究所，成為了第一任所長。1894年，北里柴三郎前往的鼠疫流行的香港進行了研究，並在當地發現了鼠疫桿菌，為困擾人們許久的鼠疫研究提供了莫大的進展。

對日本醫學界的偉大貢獻

在這之後，北里柴三郎也致力於醫學的研究。1914年，由於不滿國家對傳染病研究所從內部省移至文部省，他決定離開並自行成立「北里研究所」與傳染病研究所分庭抗禮。儘管是對立的關係，但兩間研究所的互相競爭對日本的醫學進展有著巨大的貢獻。

除此之外，他還在1916年將全日本的醫師協會整合為統一的「大日本醫師會」。為了感謝福澤諭吉當時的幫助，他全力推動慶應大學醫學部的成立，並成為慶應醫學會的會長以及醫學部的第一任院長，培養後進來促進日本醫學的發展。1931年，因腦溢血在東京的自宅去世，享年78歲。

「近代日本醫學之父」北里柴三郎

北里柴三郎在醫學上的有著斐然的成就，血清療法仍然用於現今的醫學治療上，而傳染病防治的概念也深植於現今人們的心中。他也憑藉著自身的影響力去統合當時日本的醫學界，提攜後進，確確實實地改善了日本的醫療界，這樣偉大的成就，也難怪日本會決定將他的人像放上鈔票供人紀念了。最後，就讓我們一同感念他為日本以及世界付出的貢獻吧！

