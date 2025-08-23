日本小學生暑期作業「研究職棒隊如何變強」球迷讚專業：前途無量

暑假期間不少學生都有暑假作業，日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子，在做暑假作業的自由研究，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」引發網路熱議。



日本小學到中學的暑假作業，都有一項名為「自由研究」的功課，題目及形式不限，學生可自由發想。一名日本網友在社群平台X上貼出一張照片，提到在球場看比賽時，發現一個小學三年級學童在球場做暑假作業，標題是：「羅德球迷—小學三年級的暑假—自由研究」，研究題目是；

「羅德隊要變強，可以做些什麼呢？」



日本網友分享在棒球場遇到一名小學三年級的孩子在做暑假作業，主題是「要讓千葉羅德隊變強，有哪些必須的條件？」（X圖片）

原PO表示，這名學童還列出四個選項，「強化先發投手」、「強化救援投手」、「能打出30支以上全壘打的打者」、「讓Saburo教練當監督」，然後再讓場邊的球迷用四種不同顏色小圓形貼紙來票選，原PO看到後不禁稱讚：

「在棒球場做暑假作業的孩子前途無量。」



貼文一出引起熱議：

「這些問題都經過深思熟慮，看到大家如此熱情地回答，真是令人欣慰」

「每一個選項都想貼貼紙」

「也許會成為未來的運動科學家或職棒隊分析師」

「很棒的獨立研究項目！很想看看完成的樣子」

「孩子們如此努力，希望球隊能夠進步」。



也有台灣網友表示，「日本的自由研究真的是什麼都能研究」、「來我們台灣研究富邦悍將試試，保證五分鐘內貼滿整張紙」。此外還有網友分享後續，表示這名小學生的作業進度相當不錯。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】