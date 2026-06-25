日本新紙鈔¥10,000名人是誰？澀澤榮一推動日本成為世界經濟大國

2024年7月3日，日本政府將更換全新的鈔票，之前我們已經介紹過了一千元的北里柴三郎以及五千元的津田梅子，那麼，今天就來介紹一萬元的人物吧。這號人物橫跨幕府以及明治維新，對日本的經濟、教育以及社會皆有著重大的影響力，日本的瑞穗銀行以及東京證券交易所都是他所創立的，他就是被稱為「日本資本主義之父」的澀澤榮一。那麼，就讓我們來看看他的故事吧。



澀澤榮一被稱為「日本資本主義之父」。（gettyimages）

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年輕時的澀澤榮一

澀澤榮一，出生於1840年的武藏國（今琦玉縣），他自幼便跟著父親一起進行著藍玉販賣的生意，並負責採購藍玉的原料──蓼藍。這些行商的經驗，為他未來的商業人生起了個頭，也有著重要的影響力。同時，澀澤榮一在學習上也毫不馬虎，5歲便跟著表兄學習『論語』、四書五經及日本外史等等經典，展現其優秀的才智。

1861年，21歲的他離開了家成為了海保漁村的門生，並前往千葉榮次郎的道場學習劍術。思想逐漸轉向尊王攘夷派的澀澤，與他的表兄尾高惇忠策畫襲擊高崎城，但在惇忠的弟弟──尾高長七郎的說服下中止計畫。怕牽連到家人的澀澤榮一，決定與父親斷絕親子關係並前往京都謀生，在因緣機會下，透過一橋慶喜家臣的牽線，成為了一橋慶喜的臣子。

前往歐洲，拓展視野

1866年，在一橋慶喜成為德川慶喜後，澀澤榮一也順勢成為了幕臣，並作為翻譯隨著慶喜的異母弟弟──德川昭武一同出訪了在巴黎舉辦的萬國博覽會。除了巴黎外，他們也訪問了其他的歐洲諸國，並學習外語以及許多西方的知識，本來預計要隨著德川昭武留學的他，在國內發生大政奉還的大事件後，收到新日本政府的命令而返國。

回到日本的他，感念德川慶喜的舊恩，決定留在靜岡藩奉獻心力，他在靜岡施行了日本首次的株式會社制度，並設立商會等等商業活動。1869年，接受新明治政府的邀請出任官職，並在1872年參與制定新紙幣，大幅減少了偽鈔的流通。這之後，由於派系的不和以及矛盾加深，澀澤榮一決定辭官，並全心投入自己的事業。

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辭官後的偉大之路

成為企業家的澀澤榮一，先是在1873年設立了第一國立銀行（今瑞穗銀行），並陸續跨足了造紙業、瓦斯業、保險業，投資報社、造船廠等等，在各個事業皆能見到他的身影。除了跨足各個產業外，他還在1878年開設了東京股票交易所，成為日本史上第一個股票證券交易所。

除了投資事業以外，澀澤榮一也不忘回饋社會。在1874年開設救濟生活窮困者的養育院，並創立以救助傷患為目的的博愛社（今日本紅十字會）。除了社會福利外，他也積極參與教育的傳播，包括擔任東京大學的教授，開設日本女子大學以及台灣協會學校（今拓殖大學）等等。除了回饋社會外，他也積極參與了許多國際交流以及民間外交，這些行動即便在他引退之後仍然持續進行，除了大大影響日本社會以外，也將當時的日本推上了國際的舞台。

1931年11月，澀澤榮一病逝，享壽91歲。

澀澤榮一對日本的影響

澀澤榮一在1916年出版了《論語與算盤》一書，在這之中講述了其道德經濟合一的經商理念。另一位偉大的經濟學家──彼得．杜拉克對澀澤榮一的評價也非常高，認為他對日本在20世紀能夠成為世界經濟大國有著不可磨滅的重要性。

至於他當時所跨足的產業，到現在都依然存在並影響著現今的日本，包括日本製紙、東京瓦斯以及東京海上保險等等，可以說澀澤榮一遺留下來的種種事蹟，打造了現在我們所熟知的日本也不為過。有著這樣偉大的事蹟，作為壓軸的一萬元人像，也可以說是毫不意外了吧！

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