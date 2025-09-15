從學生運動到集體虐殺　1972年淺間山莊事件如何終結日本激進派

1960～1970年代，正值日本學生運動與左翼思想發展激烈的時期，當時有許多的集體犯罪，都使得當時的日本社會產生動盪。但在1972年，一起人質挾持案卻重挫了他們的銳氣，使得日本民眾的風向大幅扭轉，甚至關於挾持案的解放行動直播獲得了極高的收視率，可以說是改變日本社會與政治的一起重要事件，今天，就讓我們一起來看看這起重要的「淺間山莊事件」吧。



走投無路，激進左翼運動「聯合赤軍」逃往山中

1960年代，日本的左翼運動與學生運動蓬勃發展，其中不乏多數激進派，造成了社會的動盪不安，但在1969年，幾次抗爭運動遭到警察大量逮捕後，逐漸沉寂下來。就在政治運動稍微轉向溫和的時間點，「赤軍派」與「革命左派」宣布結成「聯合赤軍」，並持續在各地發起動亂。

激進左翼運動「聯合赤軍」逃往山中。（NHK）

1971年，聯合赤軍由於搶劫軍火商而遭到警方追捕，他們因而逃到了群馬縣榛名山，並在此建立了據點。被追趕的壓力加上激進的思想，聯合赤軍的領導者為了強化革命精神而進行了名為「總括」的批鬥行動，然而，這到後來卻演變成了集體虐待以及拷問的行為，再加上警方不斷的進逼，聯合赤軍殘餘的五名成員越過了群馬縣逃到了輕井澤。

淺間山莊長達十天的對峙，警方強行攻堅

2月19日，正當逃亡的五名成員於一個無人山莊休息時，卻意外地與警察發生了衝突，倉皇逃命的五人，帶著槍枝闖入了淺間山莊，並挾持官方管理人的妻子作為人質，與警方展開了對峙。警方立刻圍繞山莊展開了封鎖線，當時的警察廳長官後藤田正晴指示長野縣警方，必須要將這五人活捉，以免同情心理讓左翼運動再次復燃。警方切斷了山莊的水源，投擲催淚彈，甚至是讓其中幾名成員的父母前來喊話，希望能夠說服五人投降，但始終不見成效，最後，警方決定在2月28日展開攻堅。

警方決定在2月28日展開攻堅。（每日新聞）

2月28日上午8點，警方進行了最後通牒，但仍然沒有得到回應，到了10點，警方開始使用鐵球撞擊山莊牆壁，並在催淚彈的掩護下闖入山莊，但由於命令傳達有誤，有些警員並沒有選擇進行開槍，這讓救援行動拖延了更長的時間，終於在五小時半後，警方攻堅進了最後的房間，並將五人逮捕，此次攻堅行動，造成了3死27傷的損害。

「淺間山莊事件」對社會帶來諸多影響

事件過後，社會上有部分聲音對於學生們是抱持著同情與共感的態度，但在「總括」行動的暴行陸續遭到披露以後，對聯合赤軍的同情聲也逐漸消失，日本新左翼運動也在此事件受到重大打擊，從此一蹶不振。

淺間山莊事件的攻堅行動也在各大電視媒體上直播放送，在關東地區創下了合計89.7%的高收視率，至今為止依然是報導特別節目的最高收視率紀錄。在寒冷的天氣下待機的警方吃著日清泡麵的景色，也意外地帶動了泡麵的銷售量，使得泡麵在日本的銷售量大幅增加，成為了風行至今的產品。

【相關圖輯】日本死刑流程揭秘「囚犯死前1小時才知行刑」須走過佛像儀式詭異（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

淺間山莊紀載日本近代歷史的軌跡

「淺間山莊事件」是影響日本社會與政治發展的重大事件，激進左翼派閥的行動以及偏執導致左翼學生運動的消亡，政治抗爭也逐漸趨向溫和化。而淺間山莊也在整修後被香港集團買下，裏頭的擺設幾乎沒有變化，讓人們能夠見證此處曾發生過的歷史，也成為構成現代日本社會的一段真實故事。

【相關圖輯】日本女學生熱議樂天熊仔餅「抽中這兩個神秘圖案」吃到可獲得幸福（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】