冤獄48年！世界被關最久死刑犯獲判無罪　揭日本司法界黑暗

2024年9月26日，日本媒體發布了一則報導──世界被關押最久的死刑犯被靜岡地方法院宣告無罪。這個人的名字叫做袴田巖，他在30歲的那一年被捲入一宗兇殺案，本來以為自己很快就會被釋放的他，卻沒有料想到這起事件讓他在監獄中待了48年之久，徹底的改變了他的人生。



今天就讓我們來看看這起知名的「袴田事件」吧。

2024年9月26日，日本媒體發布了一則報導──世界被關押最久的死刑犯被靜岡地方法院宣告無罪。（截圖）

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老闆遇害，嫌疑犯竟是自家員工

1966年6月30日，靜岡縣的一戶民宅起了火光，所幸，火勢在周遭居民的幫助下很快就平息，但就在眾人踏進屋內查看情況時，卻發現這間宅邸的主人──橋本藤雄與他的三個家人陳屍在屋內，並且錢財遭到洗劫。由於橋本經營著附近的一家味噌工廠，也算是地方上知名的人物，也因此引起了譁然，警方也很迅速地開始調查。

在警方開始調查的4天後，他們在橋本藤雄所經營的味噌工廠員工宿舍進行搜索，並在員工袴田巖的房間中找到了沾有微量血跡的睡衣。袴田巖過去曾經是知名的職業拳擊手，又是柔道高段者，所以警方很快的將懷疑的目光轉到他的身上，8月18日，警方逮捕了袴田巖，並開始了長時間的審訊。

長時間的地獄審問，袴田遭判處死刑

從8月19日開始，靜岡縣警方對袴田巖進行了連續數日的長時間審訊，袴田起初堅決否認犯罪，但或許是忍受不了長時間的審問地獄，在9月6日，他寫下了自白書供認罪行以及犯案過程。檢方很快地便將袴田巖告上了法院，但在法院上，他又再次的堅決否認自己犯案。

1967年，也就是事件發生1年後，警方聲稱在味噌工廠的味噌桶內部，發現了五件染血的衣物，這也成為了檢方判斷的佐證，1980年，最高法院駁回上訴，袴田巖遭判死刑定讞。然而，律師團顯然不服判決，他們仍然向法院申請再審，持續爭取無罪的可能性。

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整個案件疑點仍然太多，律師團持續奔走

為什麼律師團如此堅持呢？除了袴田巖不斷喊冤外，警方與檢方的種種調查與舉證手段也有所疑慮。首先，那五件染血的衣服明顯不符合袴田的尺寸，而檢方給出的回答只是在味噌桶中浸泡過久縮水了，其次，袴田的自白書是在連續的長時間審訊下進行，一天平均12小時的，最長17小時的審問長度所得出的自白書是否有效力這點令人懷疑。

2010年，57位參眾議員組成救援聯盟聲援袴田巖，並且在2014年，透過DNA檢驗確認「五件衣物」上的血跡並不屬於袴田巖，法院因此認為警方所舉的證物有所瑕疵，應當釋放袴田巖並進行再審。這之後，又經過了漫長的法律攻防以及各式的實驗舉證，終於在今年，靜岡地方法院宣布袴田巖無罪，這也是日本第五宗曾被判過死刑，後續改判無罪的案件。

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希望遲來的無罪，能夠帶給受害者心靈的安寧

回顧這件案，可以窺見那個時候的警察並不吝於使用較為不人道的方式進行訊問，某些調查的不嚴謹程度，也造成了冤案的發生。隨著現今觀念的改變以及人權的抬頭，我們已經很難看到如同那個年代般的事情在現代發生，但袴田巖的大半人生，卻再也沒有辦法要回來了。我們也只能寄望未來不再有類似的事情發生，也希望這個遲來的無罪判決，能夠給袴田巖的晚年一個平穩的慰藉了。

袴田巖的大半人生，卻再也沒有辦法要回來了。（free-iwao）

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