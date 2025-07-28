日本最慘烈山難　1902年雪中行軍199人凍死　揭零下20度奪命真相

說到登山，人們往往聯想到的是小團體的出遊，10人、20人甚至是一個班級最多40到50人左右的數字，也因此，單次山難的受災人數往往都有所限制。然而，在100多年前的1902年，曾經發生過一起山難，死亡人數高達199人之多，儘管這些人的身分特殊，也不是普通的登山客，但絕對稱得上是近代史上最大規模的登山事故，今天，就讓我們一起來看看這起知名的「八甲田雪中行軍遭難事件」吧。



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不熟山況的連隊，步向死亡的未來

明治維新過後，隨著西化的進程以及1894年的甲午戰爭取得勝利下，日本也躍上了世界的舞台。也因此，在那個時代背景下的日本，也自然而然的考慮與他國交戰的事蹟，視當時的俄羅斯為假想敵的日本，由於甲午戰爭時曾陷入苦戰，也讓當時的日本軍方決定加強在寒冷地區的作戰能力，並安排了一系列的冬季訓練，試圖為未來的戰爭做出更完善的準備，而故事的背景，也就發生在這場冬季訓練中。

1902年1月，青森步兵第5連隊從本部出發，開始了目的地八戶的行軍演習，其中，由青森到田代溫泉這段長達二十公里的路程尤為艱難，預計將耗費兩天一夜。早上6點55分，連隊從青森本部出發，到達田茂木野時，當地的村民建議當時的隊長山口少佐有寒流將會襲擊青森，應當停止進軍，或者是帶上一名當地嚮導，然而，山口少佐卻拒絕了這項提議，決定在嚴寒季節透過指南針與地圖，橫越不熟悉的八甲田山。

天氣逐漸的惡化，戰友一個接一個倒下

中午時分，天氣狀況逐漸惡化，甚至有了暴風雪的前兆，軍醫再次請求折返回營，然而，山口少佐卻認為傍晚能夠抵達下一個安全地，再一次拒絕了折返的要求。然而，部隊並沒能如他所預期的到達目的地，也只能選擇在嚴寒的野外進行野營，直到凌晨一點，少佐才終於決定折返歸營，然而早已為時已晚，連隊早已迷失在白茫茫的山林之中。

隨著溫度的逐漸降低，連隊也逐漸亂了陣腳，失溫、凍死的人不在少數，儘管他們想要尋找那微小的一線生機，但隨著日子一天一天的過去，身邊的成員也一天一天地減少，到最後，僅僅只剩下十一人生還，其中，在醫院有的失去生命，有的必須截肢的情況下，210人的連隊，能夠回到部隊的就只剩下三個人。

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悲劇的成因與後續

關於此次事件的原因，有很多的說法，雖然沒有一定的推論，但大致上可以歸咎於準備不足與指揮系統的混亂，包括領導者的決策不一致，防寒道具準備得更足夠等等，再搭配上當時接近零下20度的低溫與惡劣的天氣，導致了這一場近代史上的最大型山難。

1971年，作家新田次郎將此事件改寫成了小說，並於1977年被翻拍成了電影，讓這起事件的知名度在日本擴散開來，甚至有了一些靈異傳聞，儘管有些與現實的情況並不相符，但也確實讓這起發生在明治時期的山難事件，被更多的現代人所認識。

在青森留下濃墨重彩的一宗事件

「八甲田雪中行軍遭難事件」無疑是一場歷史留名的事件，在青森當地，仍然能夠見到包含看板、紀念館以及墳墓等等的歷史遺跡，也讓當時的日本軍方更重視防寒的重要性，在30年後的又一次八甲田山冬季行軍，也由於這次的經驗而無事成功，或許，在山中的亡靈們，也給了自己的同袍們最大的守護吧。

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