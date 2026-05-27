19歲少年連環殺人犯　童年陰影造就悲劇　全國同情要求免去死刑

1968年的日本，曾經發生一起橫跨東京、京都以及北海道的連續槍殺事件，令人驚訝的是，犯下這起案件的犯人，竟然只是一名19歲的青年。這起案件在審判過程中的激烈爭論大幅影響了日本未來的審判基準，對日本法律的判刑留下了不可磨滅的影響，今天，就讓我們來看看這起「永山則夫連續槍殺事件」吧。



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被家人拋棄，悲慘的童年讓永山則夫蒙上陰影

1949年，永山則夫出生於北海道網走市，他從小就過者坎坷的生活，好賭不養家的父親讓母親必須一肩擔起扶養的責任，但永山的母親也沒有辦法忍耐這樣的生活，她丟下了孩子並返回青森的老家，直到鄰居看不下去通報社福單位，才讓永山則夫終於又能跟母親同住，儘管如此，童年的陰影依然對他的人生產生不小的影響，他也在求學時期染上了竊盜的惡習，並且留下了前科。

1965年，中學畢業的永山前往東京，也順利的進入一間水果店就職，然而，他有竊盜前科的事情卻被自己的主管發現，儘管水果店老闆不介意，但在主管的百般刁難下，永山還是決定離職。他意圖投靠自己的兄弟，但卻遭到拒絕並發生爭執，在這之後，永山出現了明顯的被害妄想，他東逃西竄，期間也幾次因為竊盜被逮捕，並受到少年所室友的虐待。

發生在各地的強盜殺人，讓社會人心惶惶

1968年10月，永山則夫闖入了橫須賀美軍基地，並從中竊取了一把左輪手槍以及子彈，他先是在東京一間飯店遭到保安關切，害怕事跡敗露的他，對著保安開槍射擊，使得保安不治身亡。之後，他因為害怕被逮捕，持續逃跑至京都、涵館以及名古屋，並分別槍殺了一名保安與兩名計程車司機。

短短一個月內的連續強盜殺人事件引起了日本民眾的恐慌，由於地域分散，受害者之間也毫無關聯，使得大家人心惶惶，警方也因為缺少線索，而無法鎖定永山則夫的行蹤。然而，夜路走多了總是會碰到鬼，隔年4月7日，永山因為缺錢闖進一間學校行竊，卻被保安發現，儘管永山再次對保安開槍，但這次並未擊中對方，槍聲引起了警方的大規模行動，也讓永山在明治神宮被警方抓獲。

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在獄中第一次感受到溫暖，永山則夫懺悔自己的過錯

在經過心理醫生以及媒體的剖析後，才發現永山則夫的性格與過去遭受虐待與拋棄的過往脫不了關係，在心理諮商的開導下，永山在獄中不禁痛哭失聲，有人如此用心且慎重地對待自己，嘗試去理解他與同理他，對他而言是第一次，也讓他開始懺悔起自己的罪過。

他在監獄中努力讀書，並將自己的心路歷程寫成書籍出版，講述了他的成長過程、心聲以及後悔，他用版費建立了「永山兒童基金會」（永山子ども基金），並不斷地寫信給家屬表示歉意，其真摯的態度讓社會不禁為他發聲，希望能夠讓他免除死刑，然而，在經過漫長的審理後，永山則夫還是在1990年被判決死刑定讞。

日本法界也在這起事件上界定了死刑的判罰基準，包括性質、動機、態度以及對社會的影響等等，又被稱為「永山基準」，儘管並不是對所有判決都有約束力，但後世的日本在爭論是否死刑時經常引用「永山基準」作為判決的基礎，對日本法律界有著深遠的影響。

各位怎麼看待永山則夫呢？

永山則夫有著悲劇的童年與過往，遭受虐待使得他性格扭曲，並且不知道該怎麼生存，直到進入獄中，他才終於體會到人的溫暖，並且盡自己所能去償還自己犯下的罪行，直到他於1997年被執行死刑為止。那麼，各位讀者又是以甚麼樣的態度看待永山則夫的呢？

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