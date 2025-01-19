死刑槍決後要用腳踩死囚的背？退休法警曝：將最後一口氣踩出來

死囚黃麟凱於16日晚間被執行槍決，掀起相關話題討論。



一名資深退休法警透露，死刑犯被槍決後需要有2、3個人去踩背，將死刑犯的最後一口氣稍微踩出來，會比較順利的結束生命。

台灣節目《57爆新聞》主持人徐俊相提問，為何開槍砰完死刑犯之後，有2、3個人要上前去踩背（Youtube@57爆新聞）

台灣節目《57爆新聞》主持人徐俊相提問，為何開槍砰完死刑犯之後，有2、3個人要上前去踩背（Youtube@57爆新聞）

+ 33

台灣節目《57爆新聞》主持人徐俊相提問，開槍砰完死刑犯之後，有2、3個人要上前去踩背，還有什麼是大家不知道的禁忌或是潛規則？

台灣資深退休法警陳志明表示，通常會踩背是要將死刑犯的最後一口氣踩出來，因為怕他憋著影響到生命結束的時間，怕會一直拖延時間，如果將氣稍微踩出來後，也會比較順利的結束生命。

【延伸閱讀】37人待死無期 台灣死刑存廢爭議（點圖放大瀏覽）▼▼▼

台灣有在腳鐐處塞1000台幣（折合約250港元）的傳說，陳志明說，死刑犯確定要上路之前，會用一個紅包袋放1000台幣，把紅包捲成像是很細的籤，再用紅線繫在腳鐐上，等到死刑執行完畢，會由所方的雜役把腳鐐鑿開，等於解開腳鐐，就把紅包收下，感謝雜役解開了多年來的束縛。

【延伸閱讀】古代死刑犯最後一餐 為何都會放一塊「腥臭生肉」？竟與孟婆有關（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

死刑犯「最後一餐」必吃滷蛋原因曝！刑場習俗大公開

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】