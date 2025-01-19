死刑槍決後要用腳踩死囚的背？退休法警曝：將最後一口氣踩出來
撰文：中天新聞網
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死囚黃麟凱於16日晚間被執行槍決，掀起相關話題討論。
一名資深退休法警透露，死刑犯被槍決後需要有2、3個人去踩背，將死刑犯的最後一口氣稍微踩出來，會比較順利的結束生命。
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台灣節目《57爆新聞》主持人徐俊相提問，開槍砰完死刑犯之後，有2、3個人要上前去踩背，還有什麼是大家不知道的禁忌或是潛規則？
台灣資深退休法警陳志明表示，通常會踩背是要將死刑犯的最後一口氣踩出來，因為怕他憋著影響到生命結束的時間，怕會一直拖延時間，如果將氣稍微踩出來後，也會比較順利的結束生命。
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台灣有在腳鐐處塞1000台幣（折合約250港元）的傳說，陳志明說，死刑犯確定要上路之前，會用一個紅包袋放1000台幣，把紅包捲成像是很細的籤，再用紅線繫在腳鐐上，等到死刑執行完畢，會由所方的雜役把腳鐐鑿開，等於解開腳鐐，就把紅包收下，感謝雜役解開了多年來的束縛。
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