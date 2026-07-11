開車軚盤怎麼握？韓國超準人氣心測：8種握方向盤姿勢看真實性格

的確，開車能看清一個人（笑）。



你有路怒症嗎？還是戰戰兢兢的小心派？大家常笑稱有些駕駛「一握方向盤彷彿變了一個人」，不過不只開車上路能看出隱藏個性，握著「方向盤的姿勢」居然也有特殊解讀！？

韓國「握方向盤看性格心理測驗」

從簡單伸出手掌的模樣、拿手機的姿勢到吃東西的順序，這些沒有思考過的潛意識動作，往往會一個不小心曝露內心的真實狀態、想法，最近韓國IG就瘋傳一個心理測驗，透過檢視平時開車駕駛時「握著方向盤的姿勢」，深入洞悉性格，快看看以下8種示意圖，哪一個是你平時的習慣？（也可以觀察親友，幫忙測一下喔！）

韓國「握方向盤看性格心理測驗」（IG@jteongjang_kk）

韓國「握方向盤看性格心理測驗」（IG@jteongjang_kk）

1. 雙手抓住中央

2. 雙手握住上方兩側

3. 雙手握住正上方

4. 單手抓住中央

5. 雙手向外握住下方

6. 雙手向內握住下方

7. 一隻手放中央、一隻手握住上方

8. 單手握住上方



答案解析

1. 雙手抓住中央

和平主義者



你是一個討厭糾紛的和平主義者，不喜歡與他人產生矛盾、爭論的你，別說是當事人了！就連參與其中都不願意，當你為了維持和諧的關係站出來當「中間調解人」時，都能獲得成功的結果，因此獲得周圍人們的信賴，不過一但捲入紛爭，你反而會大聲表達明確意見。

2. 雙手握住上方兩側

完美主義者



最正確的教課書姿勢！就算再小的東西，也會努力符合標準，你是最注重原則、原理的完美主義者，特別不喜歡不法、脫離常規的行動、事物，因此，常常給周圍的人們「很保守的形象」，但同時也讓大家對你擁有高度信賴感，相信你做出的行動、決定，評價很高喔～

3. 雙手握住正上方

高度控制狂



你是每件事都要安心掌控的「控制類型人格」，一樣的事情必須反覆確認2、3次，心思縝密嚴謹，起源於在心中的不安感，讓你有點強迫症的傾向，周圍的人一起共事的話都不會擔心事情失敗或是產生失誤，只要再加強培養「決斷力」就有機會成為優秀的人才。

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4. 單手抓住中央

冒險家



用單手抓著正中央方向盤的你，是每個瞬間都用盡全力生活的「冒險家人格」，喜愛冒險的模樣讓非常多人憧憬，不管是旅行、各種體驗，你都不喜歡墨守成規，無法用「安定的生活、安穩的駕駛」來形容你的行動，是會輕易忽視「規則」的類型（脫韁野馬？）。

5. 雙手向外握住下方

領導者



雙手向外握住下方方向盤駕駛的你，是個不害怕做決定、不畏懼失敗的「天生領袖」，不管陷入什麼狀況都能快速的做出銳利的判斷，展現與他人不同的魄力，比起在公司為他人打工，不如挑戰經營自己的小事業搞不好更合適喔！

6. 雙手向內握住下方

支援者



雙手向內握住下方方向盤的你，是個讓人安心又踏實的「支援角色」，喜歡輔助、幫忙他人的你，會真心為周圍人們的成功開心，比起作出決斷，更喜歡協助別人完成事務，不過建議可以某些程度的展現自己，會讓你的努力、奉獻更加耀眼～

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7. 一隻手放中央、一隻手握住上方

推土機



你是隨時都準備好面對突發狀況的「人間推土機」類型，不過內在可能藏著炙熱火焰般的個性，因為討厭浪費時間，在政策、事務執行上你擁有優秀的「推進能力」，不過要特別注意可能會用同樣的標準要求周圍的人，引發怨言喔！

8. 單手握住上方

酷哥酷姐



疑似在耍帥（？）的單手握方向盤的你，的確是「很有個性的類型」，喜歡不論遇到什麼事都不焦急，可以很有餘力的輕鬆度過，由於每件事都會有計畫地行動，看起來超有自信，這樣的你最討厭被周圍的人撈叨、指使你做東做西。（妞妞們有覺得準嗎？）

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】