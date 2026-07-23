心測｜你的職場貴人是哪位？選1張圖看誰能讓你最大程度發揮才能

職場上除了工作能力以外，一個人的人際關係也是挺重要的一環。



如果有一個能賞識你的伯樂，那在職場上肯定會減少很多阻力，也能最大程度的發揮你的才華以及發掘自己的潛力。想知道你的職場貴人會是誰嗎？快來測一測吧！

示意圖（Instagram@tvn_drama）

請在下面圖片中，選出一張你最有感覺的圖片，就能知道答案：

Ａ.

B.

C.

D.

答案解析：

A. 你的職場貴人是你的同事

你是一個工作能力出色的人，所以你在工作上能夠得到上司的欣賞。時間一長如果沒有競爭對手你就會有一種獨孤求敗的感覺，雖然還有動力但是並沒有那種競爭的刺激感。在你的職業生涯裏，只有跟你旗鼓相當的競爭者才能激發出你更大的潛能，你會不斷提升自己，讓自己的競爭力更強，側面上也推動了你事業上的進步。

B. 你的職場貴人是你的上司

你是一個潛能比較大的人，但是你自己並沒有發現自己的潛能在哪裏，本來你的工作能力就強悍，經過你的伯樂發掘你的潛能，你將會更上一層樓。有時候你的工作狀態並不是很穩定，也並沒有很強的上進心，所以你很需要一個懂你的上司來挖掘你的潛能刺激你進步，有更多的上進心，鞭策你在職業生涯上更進一步。

C. 你的職場貴人是你的朋友

你是一個非常善於交際的人，在各個社交場合你都表現得落落大方遊刃有餘，所以你認識的朋友比較多。在職場上人際關係是非常重要的一環，你的工作需要的人脈比較廣，所以你有時候的業績就需要仰仗你的朋友，你能抓住朋友們提供的機會以及資源，所以你的工作才會更加出色，成績喜人。

D. 你的職場貴人是你的老闆

你是一個想法比較多比較新穎的人，你的工作要求你要有比較多天馬行空的想法，但是如果你的老闆比較墨守成規想法比較守舊，那是不利於你的工作開展的。但是你的老闆很賞識你，能給你提供一個更廣的舞台，你才能完全發揮自己的潛能。在職場上得到老闆的支持與信任是不容易的，這也將是你事業上的助力。

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