免費實用Google工具8推薦　NotebookLM整理文本　沉浸式對話搜索

許多人可能因為不熟悉操作，或不知道如何應用，而錯過了AI帶來的便利。其實，Google提供了多種免費的AI工具與平台，它們不僅功能實用、應用範圍廣泛，更因為深度整合了Google生態系，能極大程度地提升使用者的工作效率。



本文將介紹8個極具實用性的免費Google工具，涵蓋日常應用、內容研究與程式開發等，趕快收藏起來，在下一次工作時試試看！

Google免費輔助工作工具

Google免費工具（01製圖）

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1. Gemini AI

Gemini是Google推出的AI聊天機器人，具備一般問答、聯網搜尋、生成圖片以及深度研究等功能。Gemini以「進階語言理解」與「推理」為核心，使用者在互動過程中，可享受更自然的對話與精準的答案。

由於Google已將Gemini模型深度整合至Gmail、Google Docs、Google Sheets等產品中，在處理文書工作時，使用者不必切換分頁就能直接呼叫Gemini協助閱讀郵件、撰寫草稿或整理表格，大幅提升跨應用協作的便利性。（目前此功能僅開放付費用戶使用。）

2. NotebookLM

NotebookLM是由Google推出的線上筆記軟體，內建Gemini人工智慧，透過使用者上傳的內容，可以生成摘要、註解，並根據內容整理相關問題，或是讓使用者在對話框內進行提問，大幅提升工作效率。

整理文本、回答問題，這些事情其他AI如ChatGPT也能做到，NotebookLM究竟特別在哪？

NotebookLM的關鍵優勢，在於它是依據使用者上傳的資料來進行統整和回答，並且會附上來源，因此相較於其他的AI對話引擎，比較不容易出現AI幻覺的問題。不僅如此，NotebookLM還提供不同的資訊理解方式，包括：資訊圖表、簡報、音訊摘要、影片摘要、心智圖、報告、學習卡以及測驗，使用者可以根據自身消化資訊的方式，選擇適合的功能來研讀輸入的內容。

3. Opal

Opal是Google Labs推出的No-code（免寫程式）的AI應用開發平台。它以自然語言對話生成與調整流程圖與介面，讓非工程背景的人也能快速做出客製化自動化應用，是一款適合企業流程優化、內容產製與提高個人工作效率的工具。

Opal的亮點在於，即使不懂程式也能用自然語言提示來開發App。系統會理解需求，主動產出完整的自動化流程圖，大幅壓縮建置時間。使用者可邊做邊測，依結果即時微調指令，實現快速優化。

4. Google AI Studio

Google AI Studio是Google推出的生成式AI開發平台，適合用來建立原型、測試、部署各種AI應用。Google AI Studio的最大特色在於深度整合了Gemini系列多模態生成模型，用戶只需Google帳號，不用寫程式就能直接體驗並操作AI工具。

不過，既然Google AI Studio內建的是Gemini模型，那麼這個平台跟Gemini的差別又是什麼？

從使用場景上來看，Gemini是類似ChatGPT這種面向一般大眾的對話型AI應用，模型選擇較少，但強調日常聊天、文本生成和推理能力，且介面穩定，聊天記錄保存良好，適合需要長篇回答和有安全穩定性要求的用戶。

相較之下，Google AI Studio是一款AI模型實驗與部署平台，支援更多版本的Gemini模型，用戶可以在此編寫提示詞、調整模型參數，並測試模型輸出的效果。

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5. Google AI Mode

Google的AI Mode是在搜尋介面中嵌入Gemini模型，讓使用者可以用更自然的語言提出複雜或長篇的問題，如「規劃一趟適合帶小孩、到台南三天兩夜的家庭旅遊，希望要有歷史景點，同時推薦一些不會太辣的在地美食」然後即時得到全面的回答以及相關網頁來源。

透過將傳統的搜尋結果頁面替換成一個沉浸式的對話分頁，用戶可以不斷追問，AI 會記住上下文並持續深化回答。AI Mode 不僅能處理文字查詢，還能透過語音、拍照或上傳圖片來使用，是一種結合了即時資訊抓取、多模態輸入和高級推理能力的全新互動搜尋體驗。

6. Firebase Studio

Firebase Studio是由Gemini驅動的雲端工具，標榜讓專業開發者乃至非技術背景的一般使用者，都能直接透過瀏覽器，在短短數分鐘內完成客製化的網頁或行動應用程式、API 及前後端的建立、發布與監控。

Firebase Studio的核心理念是簡化並加速開發流程。它整合了Google的編碼工具Genkit（Genkit）與Project IDX（IDX專案），並基於廣受歡迎的Code OSS（Code開源專案）進行建構，提供開發者熟悉的視覺與操作體驗。

7. Code Wiki

軟體開發中，「維護文件」往往比寫程式更讓人頭痛。Code Wiki旨在解決這個問題，它能將靜態的程式碼轉化為持續更新的結構化維基（Wiki）。

透過AI技術，它會自動掃描完整的程式碼儲存庫（Repository）。每當程式碼有變更，文件就會自動重新生成並同步，確保說明文件永遠與程式碼一致，大幅降低閱讀既有程式碼的時間成本。

8. Little Language Lessons

Little Language Lessons 是Google Labs的實驗性語言學習工具。透過生成式AI Gemini，將單字、片語與當地俚語塞進「咖啡店點餐」、「機場掛失護照」等真實情境，還能用手機鏡頭即時查詢周遭物體名稱，讓「邊走邊學」變成外語練習的新型態。

不過，由於Little Language Lessons目前仍為實驗性產品，無法保證完全避免生成失真、冒犯或不準確的內容，使用者在學習時仍須自行注意。

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