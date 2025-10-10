AI搜尋帶來SEO新規劃！3大策略爭取AI信任「濃度」比流量更重要

十多年來，網絡內容、SEO 與廣告之間建立一套穩定的三贏邏輯：創作者提供內容、Google 導流量、品牌投放廣告，每個角色都有糖吃。



根據 SEO 關鍵字研究軟體公司 Ahrefs 指出，AI 搜尋服務崛起，讓全球網站點擊量下滑約 34%，但搜尋量沒變。這代表，消費者的搜尋行為還在，但資料獲取的方式已經改變，他們不再點進網站，而是直接從 AI 給的摘要中獲得答案，甚至包含價格比較、購買建議、評價整理等內容。

電商 M 型化發展！中小型電商應把預算投資在關鍵字廣告

協助客戶如雀巢、凱基銀行等多家企業做 SEO、白話文商學院 SEO 顧問邱韜誠（Frank）指出，AI 出現加速電商 M 型化發展，大平台擁有商品數據、用戶評價、價格優勢，在 AI 推薦邏輯中佔盡優勢，小型電商如果還在用傳統思維經營，等於是以卵擊石。

以衛生紙為例，當消費者想找到「便宜又好用的衛生紙」時，AI 很可能直接比對蝦皮、MOMO、PChome 的價格、評價，甚至列出每抽單價。這種情境中，小型電商很難與平台規模競爭。擁有 10 多年 SEO 行銷顧問經驗、客戶涵蓋遠傳電信、誠品等千家企業的 Harris 先生建議中小型電商，把預算放在關鍵字廣告上。

同樣的困難也出現在服飾業，當購買決策純粹基於個人品味，SEO 能發揮的作用極其有限。一件衣服好不好看，AI 說了不算，消費者的眼睛才是評判標準。因此，服飾品牌更適合在 Instagram 經營視覺內容，透過穿搭照片、直播試穿來吸引消費者。

專業性服務、知識密集產品，有機會逆勢成長

不過，有另一群人在 AI 搜尋下，能擁有較多優勢。Harris 指出，B2B（business to business）產業的採購流程相對複雜，需要詳盡的案例、規格、實作細節與背景說明，在 AI 搜尋時代反而能逆勢成長。

像是資安顧問或 ERP 系統供應商等，或者專業服務業（如律師、牙醫、會計師、設計師等），「因為消費者還是會搜尋並進去網站看，品牌主的網站是否有給人專業的感受、再決定是否成為顧客。」

同樣受惠的還有知識密集型產品，比如咖啡產業，當消費者想了解「淺焙和深焙的差異」、「不同產區豆子的風味特色」、「手沖技巧」等複雜知識時，教育性內容不只能幫助銷售，更建立品牌在消費者心中的專業形象。

迎戰零點擊搜尋！從「流量思維」轉向「被 AI 推薦」的影響力思維

當我們迎來零點擊搜尋（zero click search）時代，網站內容會被參考，但不一定會被點擊，電商跟品牌端如何迎戰？

Harris 觀察，不只是自然搜尋流量下滑，連關鍵字廣告的點擊率都受影響，因為用戶在 AI 摘要就得到答案，根本不用再點其他廣告。

「流量或許在未來不是個適合的指標了，」邱韜誠點出，品牌電商必須面對殘酷現實，當用戶在 AI 搜尋就能得到答案，過去追求「被搜尋到」的流量思維，必須轉變為「被 AI 推薦」的影響力思維。

SEO 新規則：強化 EEAT 原則，讓 AI 願意引用你

邱韜誠強調，進入 AI 搜尋時代，SEO 的角色從主角變成基礎建設，「SEO 現在不只是做排名，而是要讓 AI 願意引用你。」

換句話說，你仍然需要網站、內容、標題與結構，因為這些都是 AI 抓取與理解資料的起點。不過，內容的寫法與邏輯必須全面進化，這就會牽涉到 Google 所提出的 EEAT 原則：

經驗（Experience）

分享的內容有實際操作或使用經驗，不是「我們成立 20 年」這種宣言，而是要展現第一手的實戰經驗。邱韜誠舉例，如果你賣體重機，與其只說產品規格，不如分享「我找了很久才找到可以連 Wi-Fi、又可以把資料連結到 Apple Health 的體重機」的使用心得。

專業性（Expertise）

內容在專業領域中有正確且深入的知識，Harris 觀察，當大家都用 AI 寫文的時候，文章的同質性就很高。例如，所有人都在寫「咖啡豆烘焙指南」，真正的專業是能回答「為什麼我的淺焙豆總是有草味？」這種具體問題。

權威性（Authoritativeness）

在產業中具代表性、能被信任，邱韜誠指出，當你的品牌在 Dcard 被討論、在 PTT 被推薦、在各大媒體被報導，AI 會將這些訊號視為權威性的證明。

可信度（Trustworthiness）

網站整體資料透明、具真實性與一致性。像是產品有完整的規格說明嗎？有真實的用戶評價嗎？退換貨政策清楚嗎？這些看似基本的資訊，都是 AI 判斷一個網站是否值得推薦的依據。

在過去，EEAT 是 Google 衡量內容品質的標準，但在 AI 搜尋時代，它更進一步成為 AI 模型選擇「要引用誰」的重要準則。

也因此，品牌在產出內容時，要更接近 AI 的語言與偏好：資訊結構化，有標示、有分類，不只是人讀得懂，也要讓機器能準確解析。例如在產品頁上明確標示「適用膚質：敏感肌」、「SPF 係數：50+」、「容量：50ml」，比起一段冗長的描述更有機會被 AI 抓取引用。

提升品牌在網絡生態的影響力，在顧客的購買旅程「一直出現」

零點擊時代另一項轉變是：內容不再只是存在於官網，而是要擴散在整個網絡生態中。

「一個網站有提及到一個品牌，跟 100 個網站有提及到這個品牌，它的濃度不一樣。」邱韜誠用「濃度」這個詞，形象描述 AI 搜尋時代的新遊戲規則。

過去做 SEO，企業把關鍵字排名做到第一頁就算成功。但現在，AI 會綜合評估一個品牌在整個網絡生態系統中的影響力。如果你的品牌只在自己的官網出現，而競爭對手被各大媒體報導、部落客推薦、論壇討論，那麼在 AI 的判斷中，誰更值得推薦，答案不言而喻。

Harris 更提到「全域搜尋優化」（Search Everywhere Optimization）的概念，就像不同世代有截然不同的搜尋習慣。年輕人買東西前，可能先在 Instagram 看穿搭照、到 Threads 找討論串、去 Dcard 爬文，最後才到電商平台比價、下單。

這代表品牌不只要讓 AI 找得到，更要在用戶的購物旅程中「一直出現」。每一個平台的曝光都是為品牌累積「可信任感」，AI 最終會根據這些軌跡，做出是否推薦你的判斷。

重新調整 SEO 策略，讓品牌成為 AI 信任的資料來源

對品牌來說，最關鍵的不是學會最新 SEO 技巧，而是重新判斷自己的價值在 AI 搜尋中該如何呈現。

如果你賣的是標準化商品，與其在 SEO 上硬拚，不如強化廣告操作、優化轉換機制與定價策略。相反，如果你身處需要專業教育與資訊解釋的領域，應該投入資源建立完整知識內容、生態佈局與跨平台口碑。

垂直小眾市場也會是未來的新解方，過去大家搶著寫「跑鞋推薦文」，但現在消費者會問「扁平足跑馬拉松，穿哪雙鞋最穩？」邱韜誠建議，與其在大市場當小魚，不如在小市場當大魚。若你能深耕這樣的主題、提供第一手經驗與解法，AI 就有更高機率將你推薦給對的人。

在這個 AI 主導的時代，內容依然重要，但形式、位置與策略必須同步進化。不是所有人都會點進你的網站，但當消費者問「我該選哪個品牌？」你的品牌成為 AI 信任的資訊來源、消費者討論的話題、意見領袖推薦的對象，這才是品牌真正該去爭奪的位置。

【本文獲「經理人」授權轉載。】