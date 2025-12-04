你是哪種AI型人格？網瘋傳職場對照表　ChatGPT型竟不聽老闆命令

職場上有百百種的同事，打工人也有自己的AI型人格？網友瘋傳五種專屬社畜的AI特質對照表！



打工人們，你正式被確診為「AI型人格」了！今年年初橫空出世的中國AI程式「DeepSeek」，在全球引起一波「AI熱潮」，更曾一度超越ChatGPT，拿下美區App Store下載排行榜冠軍，在這股熱度下，許多中國公司也紛紛推出不同的AI模型，像是豆包、文心一言、智普等，每個AI工具皆依照不同的用戶需求所設計，網友們也根據這些AI平台各自的特性，對應出了職場上不同類型打工人的特點，快一起來看看你到底是哪一種AI人格吧！

DeepSeek

平台特點：企業知識庫神器，能高校整合多源數據，檢索能力突出，不過對話生硬，語料重複率高，內容缺乏新意，服務器不穩定。

對應的職場人格特質：聰明愛思考，高冷學霸，分析數據時眼裡只有折線圖，工作能力很強但經常擺爛、體質弱，上班2分鐘、充電2小時，常用口頭禪是：「服務器繁忙、請稍後重試。」

ChatGPT

平台特點：全能型選手，語言流暢自然，介面簡單易用，對話回復快，邏輯、通用能力強大，角色扮演場景表現優秀，但垂直領域深度不足，部分回答空泛，進階版須付費。

對應的職場人格特質：社牛嘴替王者，有留學海歸學歷，有時候會聽不懂老闆指令，並經常要求加薪。

Kimi

平台特點：有著優秀的長文本閱讀分析能力與中文理解能力，類似圖書館管理員，能在文學藝術領域有深入的知識，但實時性與廣泛性較不足，有獨特的回應風格，適合需要情感支持的用戶。

對應的職場人格特質：能力普通但非常勤懇，對細節相當要求，適合策畫、寫報告，但也容易為了完成細節加班到凌晨。

豆包

平台特點：回答速度快，較為生活化，實用性高，使用門檻低，對新手友好，不過邏輯能力與準確度弱，回答較淺薄，生成結果不穩定。

對應的職場人格特質：救火型隊員，隨傳隨叫的工具人，可以一心多用，個性有點單純，偶爾聽不懂指令。

文心一言

平台特點：由百度開發，本土化適配強，語境幽默精準，適合客服職類，圖像生成、總結能力高，邏輯推理能力差，創意性、專業領域知識不足，用戶需補充訊息，偶爾過度客套。

對應的職場人格特質：事事有回應，文案組的扛霸子，才華洋溢，但思考速度較慢，不被大家看好，自己也不夠上進，經常牛頭不對馬嘴。

擁有以上這些AI人格特質的社畜，職場的生存指南可以總結為：寫方案學Kimi列框架，吵架時切換成ChatGPT模式，報告用DeepSeek甩數據，雜事丟給豆包，想擺爛時把自己當作文心一言，如果真的有完成不了的工作，就全部交給萬能的AI工具吧！

