越忙越應用AI！報告：3面向提升工作效率　有子女、高收入者更甚

許多上班族每天醒來，手機螢幕已被會議通知、客戶郵件、孩子的學校繳費單等訊息填滿。時間與認知負荷的壓力，讓現代人在工作與家庭角色間持續拉扯，經常感到精疲力竭。



根據矽谷創投機構 Menlo Ventures 於 2025 年發表的《The State of Consumer AI》官方報告，當生活愈繁忙、角色愈多元時，AI 工具不僅沒有取代人類的工作，反而成為減輕負擔、提高效率的得力助手，讓人們能更輕鬆管理生活，重新掌握時間與事務的主導權。AI 在這些被報告描述為「高摩擦」（high-friction）且「複雜化」（complexity）的生活階段中，展現出前所未有的價值。

AI 使用率突破 60%！家長、高收入上班族成為主力族群

根據報告調查，美國有高達 61% 成人在過去 6 個月內曾使用過 AI 工具，其中約 1/5 每天都會使用。令人驚訝的是，家長群體成為 AI 的積極採用者，有高達 79% 的家長表示曾使用 AI，並且有 29% 的家長每天仰賴 AI，比例幾乎是無子女人士的兩倍（15%）。

報告指出，當家庭結構愈來愈複雜、需要協調的事項愈多，AI 的價值也更加突出。家長主要利用 AI 進行育兒安排、生活管理與學習資料整理，有效降低認知負荷，分攤決策與組織壓力。

在職場層面，AI 滲透率同樣顯着上升。根據這份來自矽谷創投機構的報告，75% 的受僱成年人使用 AI，相比失業者的 52% 更為普及。此外，年收入超過 10 萬美元的高收入家庭 AI 使用率高達 74%，高於低收入群體的 53%。這些數據再次印證「愈忙碌，愈需要 AI」的使用趨勢。

AI 幫你兼顧工作與生活的 3 大場景

場景一：辦公室的「效率加速器」

AI 不僅用於文字校對或翻譯，更成為專業溝通與決策輔助工具。報告提到，面對大量郵件，許多使用者會透過 AI 協助潤飾回覆內容，同時保持個人風格；在處理冗長報告時，AI 能快速將上千字內容濃縮成重點摘要並提出關鍵建議。

調查也顯示，有 38% 的 AI 使用者已在簡報設計中導入 AI 技術，用於規劃架構、統整資料，甚至協助圖表視覺化。工具如 Gamma 成為協助提高效率的重要助手，使上班族能將更多時間留給策略性或創造性任務。

場景二：職涯發展的「智慧教練」

在競爭激烈的職場中，持續進修與應對面試需求日益重要，AI 在學習與個人發展方面扮演着關鍵角色。AI 可作為資訊處理的助手，如協助解釋專業術語並以淺白方式說明，加快學習曲線。

此外，在求職準備上，AI 可提供寫作支援，協助潤飾和調整內容，如優化履歷等文件，從而增加求職者脫穎而出的機會。根據報告，這類學習和發展用途，特別是協助完成工作或學業相關任務，受到約 43% 的美國成年人青睞。

場景三：生活中的「萬能規劃師」

AI 在日常生活中的應用展現出強大潛力，尤其對家長而言更是如此。根據報告，家長是 AI 的高頻使用者，許多人會利用 AI 協助處理家庭相關的準備與安排，例如在孩子出遊時協助製作打包清單，減輕計劃負擔。

在兒童教育方面，AI 也能幫助家長提供學習支援，例如協助孩子理解數學概念，或設計練習測驗，達到個人化學習的效果。

這些應用不僅讓家長能更有效率地提供學習與生活輔助，也大幅減輕日常協調壓力，進一步提升整體生活品質。

使用者見證：有 AI 協助排除雜訊，有助於拿回生活主導權

報告中多位使用者回饋，AI 已成為日常生活與職場中重要的助手。一位 63 歲的女性教師提到，AI 協助她簡化瑣碎事務，使她得以將時間投入其他專業發展計劃。一位 28 歲的女性律師則分享，她利用 AI 開發批量處理文件的應用程式，讓原本耗時的工作得以自動化，並激發她探索更多創新可能性。

這些真實案例顯示，AI 逐漸成為協助減壓、提升效率、重拾生活掌控力的關鍵工具。

報告指出，AI 的核心價值並不是取代人類，而是作為一種增強技能的工具。它能幫助人們移除資訊雜訊，並協助自動化重複性任務，讓人類能專注在創造力、同理心與策略決策等更高價值的事務上。

