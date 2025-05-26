黃仁勳「這4個AI」每天都用！稱AI令他「變聰明」文科生可這樣用

面對AI浪潮來襲，有些人擔心工作會被取代，英偉達（台譯「輝達」）行政總裁黃仁勳直言不會使用AI的人，才會被其他懂得使用AI的人取代。他日前接受TVBS獨家專訪時，更透露每天用四種AI工具學習，稱「AI讓自己變得更聰明」。



英偉達行政總裁黃仁勳：「當然每一個工作都會被改變，每一個工作會被重新塑造。」

AI為大勢所趨，AI教父說的話很直白！

黃仁勳：「有人擔心會因此失業，但其實這種想法幾乎是錯的，正確的方向是真正的風險，不是你會被AI取代，而是你可能會被懂得使用AI，懂得使用機器人的『人』取代。」

記者：「從您的觀點來看，在這個新的生態體系裏，人要怎麼樣才能維持，自己的價值和角色？」

黃仁勳：「你還是需要有目標，設定目標、評估、調整方向，應對環境變化，這些事對AI來說現在很困難，我也不預期它未來能做到，因為這些東西涉及的是我們的選擇權。」

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黃仁勳更直言，AI讓他變得更聰明了。

黃仁勳：「我經常使用ChatGPT、GeminiPro以及Perplexity，這三個AI都非常優秀，最近我也開始用Grok，這些AI都很出色，因為它們各自有不同的技能和特色，取決於我要做甚麼，我會選擇最適合的那一個，就像我在公司裏也是根據不同任務，尋找我管理團隊內，最適合的成員去處理一樣。」

針對30至65歲的工作族群，黃仁勳鼓勵接納AI，因為這可是科技民主化的重要里程碑。

黃仁勳：「AI在歷史上首次讓我們，有機會真正縮小科技落差，以前只有懂得如何寫程式的人，才能真正發揮電腦的力量，你必須會寫Python、C，或C++等等語言，但現在有了AI你只要用說的就可以了。」

不過人文社會科學的學生碰上AI，會擔心如何應對挑戰，回應TVBS代問學生的提問，黃仁勳直言多跟AI對話。

黃仁勳：「它讀了很多資料和研究，所以我可以不斷地跟它互動、討論，所以對於人文領域的學生，或是生命科學的學生來說，你現在擁有了全世界最強的，學習與研究工具，你可以用它來進行對話、發想，討論、寫作與研究，這是一個非常了不起的工具，我的建議就是：現在就開始用它。」

AI革命下，黃仁勳喊出AI民主化，快快先上手，別被浪潮淹沒。

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