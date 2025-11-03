見工｜「正」字加1筆是甚麼字？他面試被問IQ題　成功解答獲取錄

面試時，除了常見的基本題目外，有些公司會加入機智問答，測試應徵者的臨場反應和問題解決能力。日前中國就有一名面試官問求職者「『正』加一筆是甚麼字？」，題目一出直接考倒許多求職者，然而，其中一名女子僅思考了3秒，便回答出答案，令面試官十分讚賞，當場錄取了她。



面試被問「正」字多加1筆是甚麼字？

一名網友於《微博》發文分享他的一位女性朋友的求職經歷。這位朋友大學畢業後，曾在幾家公司工作，但她認為發展空間有限，便持續尋找更好的機會。日前，她參加了一場面試，在筆試時淘汰了幾位求職者，最後剩3人進入面試環節。

面試時，面試官提出一道問題「『正』加一筆是甚麼字？」第一位面試者是一名男子，他思索了許久卻無法回答，最終被淘汰；第二位面試者是一名年輕女子，一聽到題目便非常緊張，言語不順，無法給出正確答案。輪到她時，她僅花了三秒便回答出「丐」，令面試官十分讚賞，紛紛稱讚她的冷靜和反應力，最終錄取了她。

隨着時代變遷，許多公司不再僅依賴傳統的面試題目來選拔人才，當求職者的能力不相上下時，創意與想法往往成為決勝關鍵，透過一些特殊問題，求職者能更好地展示自身價值，增加被錄用的機會。

此外，也有許多網友遇過面試官問「有沒有另一半」、「有沒有結婚打算」、「有沒有計畫要生小孩」等私人問題，其實，根據台灣《就業服務法》第5條第1項中「禁止就業歧視」的規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視，違法這項規定可罰台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並會被公佈公司名稱、負責人姓名，以上這些探究行為隱私的問題已觸法。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「正」字多加1筆是什麼字？他聰明回答1字，成功被公司錄取】