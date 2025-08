開場白問人「你做甚麼工作」竟是超失禮？只因這問題暗藏另一用意

初次見面認識新朋友時,千萬別再問對方「你做甚麼工作?」美國知名溝通學專家愛德華(Vanessa Van Edwards)接受Podcast節目採訪,分享許多人際互動成功的秘訣。她在節目上表示,每當認識一位新朋友,就問對方做甚麼工作,其實是非常失禮的行為。



據《紐約郵報》(New York Post)報道,愛德華是暢銷書《和任何人都能愉快相處的科學》(Captivate: The Science of Succeeding with People)的作者。日前她受邀到Podcast節目《CEO日記》(The Diary of a CEO)分享,表示剛認識就詢問對方的職業,其實是潛在要問對方「你值多少錢?」

愛德華解釋,這句話會讓對方下意識地進入「自動導航模式」,只講職業、不談個人的生活細節。如果對方沒有以工作來定義自己的身分,這個問題其實有點無禮。她建議,可以改問對方:「最近在忙甚麼有趣的事嗎?」或「最近有在做甚麼讓你興奮的計劃嗎?」這樣的問法能給對方更多空間,也更能促進有深度的交流。

愛德華表示,在認識一個人的時候,要盡量選用「開放式提問」,讓對方可以自由選擇要不要回應,或開啟「興趣」、「旅行」、「近期目標」等話題。愛德華指出,這樣的溝通方式,才能建立真正深入的互動,而非流於表面。

不少網友也認同愛德華的觀念。有網友就表示,每當被問「做甚麼工作」,就會覺得對方在心底偷偷給人打分數,好像要依照他的職業來決定要給予多少尊重。不過也有人說,現代人太容易被冒犯了,連認識新朋友都要想那麼多,實在也太累啦!

