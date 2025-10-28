誠實豆沙包！00後同事請假如實告知老闆原因　網民讚坦白：要挽留

「人往高處走，水往低處流」，相信不少上班族都有過「騎牛搵馬」的經驗。日前就有打工仔分享趣事，指公司有年輕同事突然要請假，被詢問原因下竟如實告知「要去見工」，老闆當下「聽到呆咗」。有網民讚揚該同事為人坦白「有吉士」，「有咩問題，打工代表賣身？」、「仲好啦，需要嘅仲有機會可以挽留」；惟有人覺得對方說話過於直接，認為做人處事應婉轉圓滑些。



有打工仔分享公司有00後同事突請假，竟如實告知老闆原因，惹來網民笑稱「後生可畏」。（《和解在後》劇照）

00後同事突請假 竟如實告知老闆原因

該打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」，分享公司日前有位00後同事突然需要請年假，於是詢問他原因，詎料對方竟然毫不保留告知「有公司打嚟，要聽日（去）Interview（面試）」。樓主形容，他和老闆當下「聽到呆咗」，而對方之後或許發覺「講多咗」，隨即表示毋須請假，結果翌日卻請了病假。

樓主形容對方如實告知請假原因後，老闆「聽到呆咗」。（《我們與惡的距離》劇照）

網民讚坦白：是人才，要挽留

有網民笑稱該同事勇氣可加，「有吉士」、「後生可畏」、「Interview可能係進修讀大學」、「有咩問題，打工代表賣身？」、「咁坦白，（是）人才。要挽留，別放生」、「仲好啦，需要嘅仲有機會可以挽留」；但有人覺得對方未免過於直接，「俾老闆知係無問題，但兜口兜面講，事情就複雜啲」。

