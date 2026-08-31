1/3美國人從事副業　外媒列5種低調高薪兼職　免露面年入10萬美元

外媒調查報導，美國近三分之一人從事副業，其中73%出於經濟需要。其中也列出包含技術諮詢等五種副業，可在不需要拋頭露面、經營自己社群平台的情況下，讓年收輕鬆突破5萬美元，成為增加收入的理想選擇。



據《Gobankingrates》報導，PR Newswire調查顯示，截至2025年11月，美國有將近三分之一的人擁有副業。這些人當中有73%是因為經濟壓力，無論是為了賺取更多收入、養家活口或是應付不斷攀升的生活開銷。因此，該報導整理出五種在當地能創造可觀收入的副業選項。

高薪5副業 以替中小企業服務為主

美國5高薪副業（01製圖）

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1. 技術諮詢服務

首先第一個是技術諮詢服務，紐約軟體公司Metaintro執行長凱拉尼（Lacey Kaelani）表示，已經發展成熟的公司，在這方面通常會有全職員工。然而，一些中小企業可能需要額外的支持，許多這類企業需要升級技術系統，但無法負擔全職工程師或不知如何招募人才。因此這類專案工作包括修復資料庫、整合客戶關係管理系統、自動化工作流程等，穩定接案年收入可達7萬5000美元至15萬美元。

2. 撰寫撥款申請書

第二種是「撰寫撥款申請書」，工作類似自由撰稿人，但寫的稿是針對公司相關業務的申請書，而不是一般網絡文章，凱拉尼指出，優秀的撰寫者每份申請書收費（稿費）可達500至1萬美元，年收入可達6萬至10萬美元。而這份工作也相對低調，因為公司基本上不會公布是誰寫了他們的申請書。

3. 自由接案的平面設計師

接著，是自由接案的平面設計師。投資顧問公司Clever Hustle Wallet創辦人法蘭西斯（Mercelyn Francis）指出，設計師可在全球任何地方工作，為企業提供品牌設計、標誌製作等服務，時薪可達100美元，年收入超過5萬美元。且這一職業、副業儘管已存在多年，但在市場仍受歡迎。

4. 虛擬助理

第四個是虛擬助理（VA），類似於社群小編工作，但含有其他行政、企劃業務，報導指出有不少美國中小企業願意支付每小時40至50美元給嫻熟的助理，工作包括負責管理社群媒體，進行陌生開發拜訪行銷，還有處理電子郵件等任務。

5. 高階主管兼職

最後是較少人能辦到，但也在調查表單中的工作，那就是高階主管兼職工作，美國有不少新創公司每月支付5000至1萬5000美元，聘請經驗豐富的領導者擔任臨時財務長或行銷長，且工作時間每周僅需10至20小時。

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