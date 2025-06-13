躺平再進化！中國Z世代掀起當「老鼠人」風潮　非懶惰而是更消極

近年在年輕人間掀起的躺平浪潮，似乎演進到了新的階段。從早到晚除了吃飯，便是縮在被窩、梳化上，過着低能量生活的「老鼠人」，已經成為中國Z世代最新推崇的生活方式。



「沒事幹再休息一會兒，睏了回床上躺會，躺着躺着不知道甚麼時候睡着了。」今年2月，一位抖音網紅分享了她的慵懶生活，幾乎整天窩在床上滑手機，晚上7點才吃上第一餐的一天、半夜才拆放了一冋的包裹，並在短影音中自嘲是「國內老鼠人實錄」。這一系列的短影音，成為中國「老鼠人」風潮的起點。

老鼠人指的是不追求成功、避免與他人社交且沒有明確生活目標的一種慢節奏生活方式。「我們厭倦了強加給我們的精緻、快節奏、高效的生活方式，我們只想隨地大小躺的生活。」一則熱門評論精確點出了老鼠人的心態。

一位林姓女子就向媒體表示，她居家辦公、避免與同事不必要的交流，三餐靠外送解決，周末也不出門在家睡覺和玩遊戲，「我們活着不是為了給人家留下深刻印象，過得舒服就好了。」在社會上追求成功與社交互動不再是許多人的生活準則。

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每6人就有1人失業，中國Z世代艱難就業環境或成躺平原因

從2021年前後，中國Z世代便開始出現拒絕勞累、恬淡生活的躺平浪潮，老鼠人可說是這種躺平文化的延伸。這一部份也與當地年輕人越來越艱難的求職環境不無關係。早在去年7月，中國16歲至24歲的失業率就達到17.1%之高，相當於6個年輕人中就有一人失業，是整體失業率的三倍以上。

「老鼠人現象反應年輕人普遍的『社交退縮』趨勢。」《南華早報》引述一位社會工作者的說法指出，「這是遭遇挫折後的一種被動應對機制。年輕人透過減少社交接觸、簡單生活來恢復元氣。」

事實上，這種減少社交與精力消耗的趨勢，並不是中國年輕人獨有的現象。近幾年在歐美Z世代間掀起的安靜離職、蝸牛女孩等浪潮，儘管更着重在職場，背後都有着相似的核心：慢節奏生活、不要過得那麼累。

職涯教練艾德維塔．帕特爾（Advita Patel）認為，這種趨勢是Z世代年輕人感到疲憊、幻滅，以及對討厭又累人的就業市場的一種無聲抗議，「這不是懶惰，是對生活及人生發展深感疲勞，選擇低能量生活很自然成為一種保護心理健康的方式。」

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專家強調適當躺平有助身心健康，但別公開說

當個老鼠人短期或許是恢復精神的好辦法，但太過沉溺其中可能會帶來負面作用。外媒《財星》就指出，當老鼠人不會解決實際的問題，把頭埋在沙子裏太久後，可能要面對比原先更為艱難的環境。

心理治療師埃洛伊．史金納（Eloise Skinner）還建議，不要在網絡上宣傳「老鼠人」或「躺平」，將來求職時人資很可能認為這種心態與公司文化相背，進而影響獲得工作的可能性。

不過史金納（Eloise Skinner）也指出，Z世代才剛踏入職涯，確實可以抽出一些時間休息，並藉由這個機會重新認識自己、釐清自己熱情所在、關心及想要解決的問題，對從規劃未來方向到具體的找尋工作或實習機會都有助益。

「你不需要一下搞懂所有事，不要用別人的進度來衡量成功。」史金納強調，「最重要的是記得：你沒有落後、你不是輸家、你也不孤單，但你確實需要邁出腳步做改變。」

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】