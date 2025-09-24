Z世代漸到當主管的年紀！質疑上一代價值觀　更重視「團隊經營」

一場領導風格的世代轉換，正在職場悄悄發生。隨着 Z 世代逐漸步入管理階層，傳統以階層權威與制度為核心的領導方式，正受到挑戰。部分年輕上司更傾向於建立健康、支持性的工作環境，並特別着重團隊成員的福祉。



年輕上司眼中的職場：從「做久就升」到「升遷階梯消失」

美國政治組織 Run for Something 共同創辦人阿曼達．利特曼（Amanda Litman），在新書《輪到我們做主時》（暫譯，原文為 When We’re In Charge）中分享了自己與 Z 世代和千禧世代領導人共事的觀察。現年 35 歲的他，26 歲即創辦該組織並擔任領導職務，過去 8 年來，他致力於成為他所認為更具同情心、透明、有效率且負責的領導者。

利特曼在書中指出，許多年輕領導者對傳統職場制度所提供的保障與升遷路徑不再抱有信心。因為如今的職場機制不再穩定，升遷階梯消失、組織持續裁員，許多年輕人選擇不再將職涯完全投注於企業體制之中，而是思考如何創造更好的工作文化。

相關文章：90後00後將顛覆時代？不是麻煩製造者 7大特質加速職場革新進步

+ 17

Z 世代上司與上個世代的管理者有何不同？

利特曼指出，他在訪談社群媒體公司色拉布（Snap Inc.）行政總裁伊萬．斯皮格（Evan Spiegel）、喜劇演員兼製片人艾拉娜．格雷澤（Ilana Glazer）和社運人士大衛．霍格（David Hogg）等人後，發現一個共同趨勢： 新一代領導人更加重視團隊成員的整體狀態與工作中的快樂感。

他表示，Z 世代領導人會思考：如何讓工作帶來喜悅，以及如何維持團隊的心理健康與支持感。這與過去的領導風格形成對比，也呼應他們對傳統職場價值的質疑與反思。

對於 Z 世代領導者而言，管理的核心策略是「清楚溝通」與「提供情緒支持」。因為管理階層有責任清楚定義組織的期望與需求，尤其在設定員工期望時，管理者能否有清晰的目標至關重要。

利特曼也鼓勵處在職涯早期階段的工作者主動出擊，多向同儕或上級尋求幫助、或與他們建立連結。他表示不必害怕被拒絕，最糟的情況只是被說「不」。他表示，當今最重要的職場建議是： 「不開口，就得不到。（You don’t get what you don’t ask for.）」

儘管許多年輕上司正試圖調整領導方式，但利特曼並不主張全盤否定傳統。他建議：你未必你得照做，但應該要知道過去人們是怎麼做事的。

他認為，新一代領導人應有能力「選擇性地繼承」既有制度：保留有效的做法，同時排除不再適用的規定。這樣的靈活與批判性，會是當代年輕上司的重要特質之一。

延伸閱讀：年輕人生活很消極？或受8大習慣拖累 「自恃年輕」已是一大問題

+ 22

【本文獲「經理人」授權轉載。】