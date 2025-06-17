女生棄5萬月薪跟爸爸「吸糞」！豪語：做最髒的活，賺最乾淨的錢

6月15日是中國的父親節，廣東有名00後的女孩黃文靜與父親的故事感動無數網友。她曾是月薪高達人民幣5萬元的電商主管，卻在經歷職場低潮後選擇返鄉，陪伴父親從事她曾經極力隱藏的清糞工作。如今，她自詡為「掏糞女孩」，並用手機紀錄父女並肩奮鬥的日常。



即睇文靜與爸爸「鋒哥」的工作日常：（按圖了解）



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綜合中國媒體報道，黃文靜的父親「鋒哥」從事下水道與化糞池清理工作超過20年，每天開着一輛吸污車穿梭大街小巷。這項工作又髒又臭，環境艱難，曾讓年幼的文靜感到羞愧，甚至在小學作文中謊稱父親是做「大工程」的。因為覺得父親身上總有揮之不去的異味，所以總是不願讓父親接送，就怕同學知道自己家裏是清糞便的。

隨着成長，文靜在12歲輟學打工，到外地打拼，從最初的美甲師到電商白領，在深圳每月領着5萬月薪，穿着時尚的衣服、住在寬敞明亮的公寓，過着看似光鮮亮麗的生活。但為了達成業績，她經常加班到深夜，長期高強度的工作讓她身心俱疲，一次深夜中，她撥通了父親的電話表示「想辭職了」，而鋒哥沒有過多責備，只是溫柔說道：「回來吧，我掏糞養妳。」

返鄉後的某天，她突然想深入了解這份曾令她唯恐避之不及的工作，初次跟工，她就深刻體會到這份工作的艱辛不易，沉重的井蓋、腐臭的污泥、有時還能發現手機、可樂瓶，甚至還有烏龜。惡劣的工作環境，父親卻總能樂觀面對和她有說有笑。

文靜拿起手機紀錄父親的工作日常，如今的她能夠自豪地說：「我的爸爸幹着最髒的活，賺着最乾淨的錢」，影片曝光後，也掀起網友們討論，並給予支持打氣。

父親的堅毅、溫柔與幽默，還有在生活中無微不至的照顧，都深深感染文靜，她也在影片向父親感性告白：「他永遠是我的開蓋大王、掏糞男孩」，不只打開井蓋，也為她撬開人生的出口。

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