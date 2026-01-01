Bill Gates預言AI將接管醫療教育　唯獨這類工作機器人取代不了

人工智慧（AI）的發展正以驚人的速度改變著我們的世界，也引發了人們對於未來工作和社會的擔憂。



微軟共同創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）近日受訪時預測，未來十年內，AI的進步將使人類在「大多數事情」上不再是必需的，包括許多目前由專業人士執行的工作，例如醫生和教師。

相關文章：ChatGPT｜AI科技威脅打工仔飯碗？6種應用方法 反可提升工作效率

+ 23

教師、醫生可能被AI取代，專業服務將變得唾手可得

比爾蓋茨登上NBC節目The Tonight Show接受喜劇演員吉米．法倫（Jimmy Fallon）採訪時表示，目前醫生、教師等專業領域仍然仰賴人類專家，但隨著AI的發展，10年後專業的醫療建議與教育輔導將變得普及且唾手可得。

比爾蓋茨上個月在與哈佛大學教授、幸福專家亞瑟．布魯克斯（Arthur Brooks）的訪談中，將這個新時代稱為「自由智慧」（free intelligence）的時代。他認為，AI驅動的技術將迅速發展，並觸及我們生活的幾乎每一個層面，從更先進的藥物和診斷，到廣泛可用的AI導師和虛擬助手。

當時他解釋，在教育方面將出現能夠理解教學法和動機的AI導師，這些系統不僅可以提供課程，還可以衡量學生的參與度，找出他們的困難，並即時調整，讓每個人都能跟上進度。

在醫療保健方面，比爾蓋茨則認為，AI最直接和最具變革性的應用之一是醫療診斷。AI可以綜合大量的醫學文獻、病史和新出現的研究，從而提供比人類醫生更準確和更全面的診斷。

比爾蓋茨預測，AI驅動的工具將能夠提供初級照護診斷，從而減少對負擔過重的醫療專業人員的依賴，

機器可能會比人類更優秀——因為你需要做出其中一些決策所需的知識廣度，確實超出了個人的認知能力。

「這非常深刻，甚至有點可怕——因為它發生得非常迅速，而且沒有上限。」比爾蓋茨強調。

不過比爾蓋茨也強調，某些類型的工作可能永遠不會被AI取代。他指出，例如人們可能不希望看到機器打棒球。「有些事情我們會為自己保留。但在製造東西、移動東西和種植食物方面，隨著時間的推移，這些基本上都被解決。」比爾蓋茨說。

若重新創業，會選擇什麼題目？比爾蓋茨：AI！

事實上，比爾蓋茨早在多年前就預見了AI革命的到來。2017年，他在哥倫比亞大學與波克夏．海瑟威執行長華倫．巴菲特（Warren Buffett）共同出席的一場活動中，當被問及如果他要重新開始，他會專注於哪個產業時，他毫不猶豫地選擇了AI。

今天，人工智慧領域的工作正處於一個非常深刻的層次。

當時他指出，Google的DeepMind 創造了一個可以在圍棋棋盤上擊敗人類的電腦程式，這是一個重要的里程碑。

然而即便他早洞見AI的潛力，現在這項的發展速度仍然令他驚訝。比爾蓋茨曾在部落格文章中寫道，他要求OpenAI建立一個可以在高中AP生物考試（美國高中提供的一種進階課程）中獲得最高分的模型，他預計這項任務需要兩到三年才能完成，結果「他們在短短幾個月內就完成了」，蓋茲寫道。他稱這項成就是「自1980年圖形使用者介面以來，技術上最重要的進步」。

比爾蓋茨還指出，AI會帶來巨大的新機會。去年他曾在受訪時表示，如果他要從頭開始創辦一家新公司，他會創辦一家「以AI為中心」的新創公司。

「今天，有人可以為一家新的AI公司籌集數十億美元，而這家公司只有一些初步的想法，」他說，並補充說：

無論在微軟、OpenAI或其他地方，我都會鼓勵年輕人「嘿，這是前沿領域。」因為你們對這項技術的看法比我更新鮮，這是你們絕佳的機會。

延伸閱讀：5年內將被AI取代？收銀員、會計助理「10夕陽職位」仍有轉職機會

+ 18

延伸閱讀：

比爾蓋茨看AI：我人生中第2次科技革命！AI怎麼影響人類？如何消除不平等？

從生成式AI到代理式AI，不可輕忽的五大關鍵趨勢與致勝訣竅

影片｜GPT-4o生圖大進化！如何用它製作個人公仔、LINE貼圖、四格漫畫...？生成教學一次看

【本文獲「數位時代」授權轉載。】