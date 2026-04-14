網民實測入住牛津大學《哈利波特》取景地　住宿優缺點+房價一覽

不少人去英國旅遊都會專程前往牛津大學朝聖，但原來不單止能夠進去參觀，還能直接在「霍格華茲」住一晚！近日有網民在社交平台分享，只要選對時間和房型，就能以極高CP值入住牛津大學學院宿舍，彷彿瞬間穿越進哈利波特中的魔幻世界。



日前，有網民在Threads分享自己在牛津大學基督教堂學院的住宿體驗。她表示「好像很少人知道，可以在牛津大學住一晚，體驗在霍格華茲的校園生活」。

入住哈利波特靈感取景地

Christ Church不但是牛津最著名的學院，其內部的「大樓梯」與「都鐸式大禮堂」更是電影《哈利波特》的重要取景地與靈感來源，散發著濃厚的魔幻氣息。這座夢幻學院坐落於牛津市中心，地理位置極佳，鄰近各大博物館、商店及餐廳，住宿開放預訂日期目前主要集中在復活節（3月至4月）及暑假（7月至9月）。

由於學院歷史悠久，不少人擔心宿舍會否設施陳舊。而該位網民亦向《開罐》分享，校園內住宿體驗超乎預期，「我是去年12月聖誕節去住的，意料之外蠻乾淨舒適。雖然不確定其他棟，但我住的房型感覺是全新翻修過後，住起來很舒適！」更重要的是，身為住客，可以免費出入和參觀學院，避開日間擁擠的遊客潮，在清晨或傍晚獨享牛津大學靜謐與神聖的建築之美。

入住的另一大亮點，是在極具歷史感的「The Great Hall」享用自助早餐。這裡正是電影中著名的哈利波特飯廳取景地，住客可以在擁有壯觀天花板與油畫環繞的場景中用餐，代入感十足。

這場獨特的住宿體驗也引發了不少牛津校友與網民的熱烈討論，不少對牛津心嚮往之的網民紛紛表示感謝「謝謝推薦！終於有機會進牛津了」。甚至讓其他學院的校友大呼羨慕，「同樣是牛津，Christ Church 他們的宿舍比我們 Exeter 宿舍漂亮那麼多…」，並分享省錢秘笈，如果時間不多又想省門票，可以參加週日的禮拜，「結束就可以到處亂逛，等於是免費入場不用買門票（不確定現在有沒有改規矩）」。

然而，入住古老建築也伴隨著一些不可控的「驚喜」，另有網民分享慘痛經歷，「那個浴室木門很雷，洗澡完可能吸水膨脹被關在裡面過」，不過原PO隨即安慰表示自己住的時候已翻新，並非木門。也有人擔心古老建築未必有冷暖氣空調，曾入住過的過路人則現身說法，提醒暖氣多由中央控制管理，「有暖氣但特定月份才會開，當時發燒冷死，找暖氣開關找好久，結果沒辦法自己開」。

預訂詳情：

牛津大學開放多個學院宿舍供遊客預訂，由於各個學院的建築風格與歷史底蘊不同，收費亦會有所差異。以基督教堂學院宿舍為例，常見房型參考價如下：

單人套房：£120（約港幣 $1,260）

雙床套房：£160（約港幣 $1,680）

雙人床套房/雙人套間：£180（約港幣 $1,890）

（價錢或會因應日期而變化，以官方預訂網站為準）

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入住前注意：

無電梯挑戰：歷史建築完全沒有電梯。住客需自行拎行李爬上好幾層樓梯。

成人限定：所有住客必須年滿18歲，且不接受嬰幼兒隨行。

設備簡約：房間內提供WiFi、吹風機、小冰箱及茶飲設備，但為了保持傳統氛圍，一律不提供電視。

取消政策嚴格：通常僅退50%費用，並需扣除管理費。

謝絕訪客：為了校園安全，僅限住客進入，禁止帶訪客入內。