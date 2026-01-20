八大院校｜香港「最有錢」大學排名　呢間盈餘有46.47億奪冠！

隨著各大學陸續公布2024/25年度財務報告，本港八所資助大學在退還政府合共約40億元儲備後，全部錄得財政盈餘。這些盈餘主要來源於多個渠道，包括學費收入的調整、自資課程的擴展、捐贈基金及投資組合的收益，以及研究資助與合作項目收入，其中需退還最高金額10.4億元的中文大學，退還後仍錄得26.37億元盈餘，為八間大學中財政盈餘排名第二。

根據最新發布的2024/25年度財務數據，香港大學在退還8.2億元予政府後，錄得46.47億元盈餘，為八所大學中最高。校方在財務報告中指出，盈餘增長主要來自學費增加及投資表現改善。而教育大學的財政盈餘在退還後僅剩下200萬財政盈餘，為八所大學中最低。八所資助大學在歸還政府儲備後的盈餘排名如下：

第1位：香港大學

盈餘：46.47億元 (退還政府：8.2億元)

第2位：中文大學

盈餘：26.37億元 (退還政府：10.4億元)

第3位：浸會大學

盈餘：7.56億元 (退還政府：1.422億元)

第4位：城市大學

盈餘：5.86億元 (退還政府：3.824億元)

第5位：理工大學

盈餘：4.93億元 (退還政府：4.221億元)

第6位：科技大學

盈餘：4.57億元 (退還政府：8.226億元)

第7位：嶺南大學

盈餘：3.35億元 (退還政府：0.914億元)

第8位：教育大學

盈餘：約200萬元 (退還政府：2.721億元)

