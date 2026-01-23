大學生18個成就你解鎖幾多個？飯堂開餐=劣食家、祈憐者愛求一事

以前有大學五件事，現有大學18個稱號？近日有網民在threads分享18個大學生涯的成就，十足RPG遊戲，靠達成條件以體驗故事和解鎖不同劇情。無論是正在讀書的大學生，還是已畢業的老鬼，一起看看有甚麼稱號適合自己吧！

馬年家居風水2026｜麥玲玲簡易家居風水陣、大門在病位勿放紅地氈

近日有網民分享大學生涯的18個「成就」（《愛回家之開心速遞》）

+ 14

蘇民峰2026年馬年運程｜12生肖總運勢一覽+財運桃花運排名

學術成就類

【1】模範玩家：從未缺席任何一節課的你，出席率為100%，更將4年學費最大化利用。代價是做唔齊「大學五件事」便已畢業。

【2】耶穌的忠誠門徒：熱愛吸收知識的你，「爆四位」非你莫屬。與上堂遲到，後排座位全被佔據而要坐前面的同學不同，你會主動坐第一排，更會與教授互動，包括但不限於點頭、眼神接觸、答問題等。

【3】高調的聆聽者：每次上完堂必定鼓掌感謝教授，高調向對方致敬及宣示愛意。目的不明，有機會與「耶穌的忠誠門徒」為同一類人，亦有可能為純粹提高存在感以博取印象分。

【4】認真的聆聽者：同為聆聽者，這類同學相對較低調，最愛專心聆聽其他同學present。他們有可能本身是傾聽心事的「樹洞」體質，但更可能會在問答環節出手，發問刁鑽問題。

【5】祈憐者：屬於deadline fighter其中一種，往往到assignment限期前才開始做功課，理由包括但不限於翻兼職、上莊、太多assignment等等。由於未能在限期前完成，不時需發電郵祈求professor憐憫及通融，延長deadline。

呂慧儀學霸身份回母校科大《愛回家》這4個女演員原來都是學霸！

「狂妄的竊手」即使考試作弊被發現，仍會堅稱自己是無辜（《愛回家之開心速遞》）

【6】狂妄的竊手：擁有「誓不低頭」技能，即使考試作弊被發現，事件已傳遍整個學系，甚至因不誠實行為而要retake，仍堅稱自己是無辜。

【7】狡猾的人類：其大學生活的「SP」（study partner）就是AI，大部分功課或present均是用AI完成，字裡行間都充滿人工智能代筆的痕跡。

【8】自由追逐者：不羈放縱愛自由的你，生活態度是走堂享受U life，出席率長期低於一半。由於經常缺席課堂，部份同學甚至不知自己與你同班。

【9】神秘的自由騎士：無論是有朋友邀請一齊做group project，還是被教授分組，你都是個不會參與的freerider，但求遇上仁慈的同學「特赦」你，不向教授舉報。即使被舉報，這類人通常都能找到藉口開脫。

美國最新飲食指南出爐 飲脫脂奶、用代糖超錯？醫生解讀7大改變

「孤獨的劣食家」常出沒於大學canteen（《愛回家之開心速遞》）

大學生活成就類

【10】環球旅行家：趁着開sem未有assignment又未分組，你會自行延長sem break，為了去旅行額外自製多一星期假。

【11】聖地打卡者：IG打卡是你的主線任務，這類人最常出現在圖書館，打卡告訴全世界要溫書，其實是在打機、煲劇及嘆冷氣。

【12】孤獨的劣食家：大學canteen是最常遇到你的場所，超過7成時間都會被發現在內進食。除了劣食，另一原因有可能是欠缺飯腳，於是索性在就近的canteen解決。

【13】養生專家：你對準時睡覺有種堅持，每日會準時12點前熄燈。如果你有住hall，建議尋找有同樣生活習慣的人做roommate，否則容易與夜夜笙歌的同學產生矛盾。

東京迪士尼「最被低估的遊戲」網民一面倒認定它：感覺心臟噴出來

「養生專家」每日會準時12點前熄燈睡覺，建議尋找有同樣生活習慣的人做roommate（《極樂宿舍》)

【14】都市傳說：爛grade都dope，但GPA低於2.0才是「another level shit」。面對被停學甚至踢出校的風險，你仍然能捱過4年成功畢業，絕對是傳說一般的存在。

【15】狂熱時刻：人在關鍵時刻才能發揮小宇宙，試過在限期前兩小時才開始趕assignment的你，最成功一刻相信是在11時59分按下「繳交」按鈕。

【16】神的不在場證明：《開罐》不鼓勵任何作弊行為，但如果在Final Exam出貓仍能不被發現，其他同學亦只能無語問蒼天，靠自己爭取好成績。

「暗中觀察」的同學平時較低調，只會與presentation組內組員互動（《Law School》）

【17】暗中觀察：課堂上存在感最低的一類同學，有機會因性格內向，或未能與朋友同班，而只會與presentation組員互動。雖然初期感覺較孤獨，但其實不失為一個認識新朋友的好機會。

【18】月光寶盒的詛咒：長期月月清，但換來的是快樂與滿足，其實錢並沒有消失，它只是變成你理想的模樣。

不少網民留言公開自己曾獲取的稱號，亦有同學分享就讀院校與稱號的特色：「CU嘅話，孤唔孤獨我唔知，但係絕對係劣食家」、「HSU要求學生至少出席8成以上課堂先可以考final，無緣自由追逐者成就」。另外有人認為還可新增更多稱號：「爭個欺詐師，專交開唔到嘅file」、「夜行者：8半堂永遠唔見人」。你又曾「成就解鎖」哪些稱號呢？留言分享吧！