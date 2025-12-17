城市大學被封「最親民八大」網民列4大務實優勢夠貼地：吾城世一

香港高等教育競爭激烈，傳統「三大」院校收生門檻高企，令不少文憑試考生望而生畏。而有網民近日在社交平台發文，詳列香港城市大學四大務實優勢，力證其為本地「八大」中最親民的選擇，貼文迅速引來極多大學生留言討論。



近日有來自城市大學的學生在Dcard討論區以「CityU其實好適合普通人讀」為題發文，高度評價香港城市大學（CityU）是本地八大院校中「親民」的選擇，認為其特別適合普通學生入讀，更強調冇刻意貶低，純粹讚城市大學夠「貼地」，跟從多角度分析城大的四大優勢，指出它在競爭激烈的高等教育環境中，為廣大學子提供了一條務實而平穩的升學與發展路徑。

優勢一：入學門檻親民，提供多元升學途徑

城大的大學聯招（JUPAS）收生分數中位數及低位數，長期處於八大院校中較低水平，文憑試（DSE）考獲22至24分的學生已有很大入學機會。同時，大學提供較多的副學士銜接、高年級入學及非聯招學額，為不同學習背景的學生創造了靈活的「後上車」機會，「唔似某些學校要25+先敢諗」。

優勢二：正規八大學歷，認受性有保障

作為香港法定大學及「八大」成員，城大學歷在就業市場上獲得廣泛認可。PO主表示，在履歷上寫明「City University of Hong Kong」，足以讓僱主視為正規大學畢業生，不會在求職篩選初期處於劣勢，「唔會一開始就俾人drop」。

優勢三：學習與競爭壓力相對溫和

相較於傳統「三大」院校密集的課業節奏與高度競爭環境，貼文形容城大的學習氛圍更為舒適。課業負擔適中，學生整體水平較平均，較少出現每週面臨死線、小組項目「爆煲」或GPA被極高分學生過度拉高的巨大壓力。文中提到，累積績點（GPA）達到3.4至3.6已屬不錯水平，學生更易兼顧學業與個人生活。

優勢四：畢業出路穩健，起薪點具競爭力

在就業方面，城大畢業生被網民形容為「比上不足，比下有餘」。PO主指不少校友進入公務員體系、銀行金融業、四大會計師事務所、商業企業及政府部門等領域，就業前景穩定。雖然與部分頂尖學府的畢業生相比可能略有差距，但整體職業出路依然廣闊且具競爭力。

帖文一出後亦引來極多網民留言討論，大部份網民亦讚同CityU是不錯的入大學選擇，更容易在大學期間爭取exchange機會，「我為數不多可以讚city嘅位就係多exchange機會，之前我個frd 2.8X/2.9X都可以去到歐洲exchange，仲唔係d好差嘅學校其他個啲」、「而且無考IELTS、普通話、上體育堂、做義工呢一堆畢業條件，入到嚟夠GPA就有得畢業」、「吾城就係咁世一」、「尤其係商學院，只要GPA唔係太低大把exchange機會」。不過亦有少部份網民反對樓主說法，更以近日大寶冰室作笑，「其實建議讀嶺南大學，又係八大，行幾分鐘去西鐵站搭去朗屏就有得食大寶冰室，交通方便」、「city d freerider多到」。