澳洲升學2026丨QS、泰晤士前10大學排名　呢3間畢業或可延長工簽

眾多熱門海外留學國家之中，澳洲距離香港較近，加上天氣宜人、時差較少，成為不少人的首選。知名院校主要集中在悉尼，包括悉尼大學、新南威爾斯大學等，但其實墨爾本、布里斯本以至西澳、南澳均有澳洲前10名大學。《開罐》整合2026年澳洲高等院校的排名及資訊，無論升讀本科或碩士都可作參考。

QS Top Universities 澳洲院校綜合排名2026

【1】The University of Melbourne 墨爾本大學（全球排名：19）

【2】UNSW Sydney 新南威爾斯大學（全球排名：20）

【3】The University of Sydney 悉尼大學（全球排名：25）

【4】Australian National University 澳洲國立大學（全球排名：32）

【5】Monash University 蒙納士大學（全球排名：36）

【6】The University of Queensland 昆士蘭大學（全球排名：42）

【7】The University of Western Australia 西澳大學（全球排名：77）

【8】Adelaide University 阿德萊德大學（全球排名：82）

【9】University of Technology Sydney 悉尼科技大學（全球排名：96）

【10】RMIT University 皇家墨爾本理工大學（全球排名：125）

Times Higher Education（THE）澳洲院校綜合排名2026

【1】The University of Melbourne 墨爾本大學（全球排名：37）

【2】The University of Sydney 悉尼大學（全球排名：53）

【3】Monash University 蒙納士大學（全球排名：58）

【4】Australian National University 澳洲國立大學（全球排名：73）

【5】UNSW Sydney 新南威爾斯大學（全球排名：79）

【6】The University of Queensland 昆士蘭大學（全球排名：80）

【7】Adelaide University 阿德萊德大學（全球排名：133）

【8】University of Technology Sydney 悉尼科技大學（全球排名：145）

【9】The University of Western Australia 西澳大學（全球排名：153）

【10】Macquarie University 麥覺理大學（全球排名：166）

【1】The University of Melbourne 墨爾本大學

墨爾本大學排名長年穩居全澳第一，傳統學科最為聞名，法學院位居全球頭20名，商學院MBA則為前50大院校。奉行學院制，13間學院均配有宿位。香港學生可憑DSE成績申請本科，英文水平要求最低為IELTS 6.5至7.0。若成績未達標，或可透過基礎課程銜接。

【1】The University of Melbourne 墨爾本大學（校網圖片）

全球排名：19（QS）、37（THE）

所在地：墨爾本

【2】UNSW Sydney 新南威爾斯大學

新南威爾斯大學自2020年開始，連續7年被評為澳洲僱主評價最高的大學。熱門學科包括全澳第一的工程學、全球排名29的法律；會計、計算機科學、環境科學等科系亦相當搶手。接受DSE成績，同時需符合英文水平試要求，未達標者亦可考慮透過一年Foundation Studies銜接本科課程。

全球排名：20（QS）、79（THE）

所在地：悉尼

【2】UNSW Sydney 新南威爾斯大學（Times Higher Education）

【3】The University of Sydney 悉尼大學

悉尼大學創立於1850年，為澳洲歷史最悠久的大學，電力工程、社會科學、藝術與人文系等均為全球頂尖；傳統學科如法律、護理、教育等亦排名全球前50。DSE成績及英文要求同樣需達標，部分學科或須額外評核。

全球排名：25（QS）、53（THE）

所在地：悉尼

【3】The University of Sydney 悉尼大學（校網圖片）

【4】Australian National University 澳洲國立大學

澳洲國立大學是當地唯一由聯邦國會特別立法設立的國立研究型大學，其社會科學及物理科學系均位列全澳第一。藝術與人文系、商業與經濟系全球排名近年亦呈大幅上升趨勢。

院校所在的坎培拉，今年被歸為第2類「主要偏遠地區中心」，代表申請485簽證的畢業生可獲得額外1年的工作簽證（合共3年），對有意留澳發展人士或具優勢。

全球排名：32（QS）、73（THE）

所在地：坎培拉

【4】Australian National University 澳洲國立大學（校網圖片）

【5】Monash University 蒙納士大學

蒙納士大學是澳洲規模最大的密集研究型大學，藥劑學高踞全球第4，教育學排名全球18。DSE成績可直接用作申請本科，英文能力未達要求者可先修基礎學習課程。

全球排名：36（QS）、58（THE）

所在地：墨爾本

【5】Monash University 蒙納士大學（校網圖片）

【6】The University of Queensland 昆士蘭大學

昆士蘭大學在多個領域表現卓越，包括心理學（全球第24名）、海洋及淡水生物學（全球第19名）、教育學（全澳第4）等。研究實力同樣世界聞名，香港學生可憑DSE成績入學，並提供IELTS等國際英語能力試證明。

全球排名：42（QS）、80（THE）

所在地：布里斯本

【6】The University of Queensland 昆士蘭大學（Times Higher Education）

【7】The University of Western Australia 西澳大學

西澳大學的生命科學系與心理學系分別排名全球第77及96名，另外農業科學系為全澳洲第一。香港學生可利用DSE成績申請，另外由於珀斯為第2類「主要偏遠地區中心」，畢業生同樣可獲額外1年的485簽證。

全球排名：77（QS）、153（THE）

所在地：珀斯

【7】The University of Western Australia 西澳大學（校網圖片）

【8】Adelaide University 阿德萊德大學

原有的阿德萊德大學（The University of Adelaide）於2026年開始，與南澳大學（UniSA）合併成全新的阿德萊德大學（Adelaide University）。其教育學、醫學與健康，以及計算機科學均位列全球百大。

香港學生可提交DSE成績申請，並提供符合標準的英語測試成績。選擇到當地就讀的留學生，同樣可獲額外1年的485簽證以及加分。

全球排名：82（QS）、133（THE）

所在地：阿德萊德

【8】Adelaide University 阿德萊德大學（校網圖片）

【9】University of Technology Sydney 悉尼科技大學

悉尼科技大學在校齡50年以下的當地年輕大學之中，長期位列第一，設計、資訊科技及商業等學科較為熱門。院校強調實務教學，接受DSE成績報考，並需符合院校對英文能力的要求。

全球排名：96（QS）、145（THE）

所在地：悉尼

【9】University of Technology Sydney 悉尼科技大學（校網圖片）

【10】RMIT University 皇家墨爾本理工大學

皇家墨爾本理工大學為澳洲歷史最悠久的科技、設計與企業型大學之一。藝術與設計系排名全澳第1，建築與建築環境系位列全球第21名。符合條件的國際學生更可獲得獎學金，有20至25%的學費減免。

全球排名：125（QS）

所在地：墨爾本

【10】RMIT University 皇家墨爾本理工大學（校網圖片）

【11】Macquarie University 麥覺理大學

麥覺理大學設有四大熱門學院，包括商學院、文學院、理工學院及醫學與健康科學學院，其中精算系及脊骨神經醫學更為全澳首創。1964年創校至今，數十年間已一躍成為悉尼排名第3的高等院校。香港學生可利用DSE成績報名，並須在IELTS等英文能力試達標。

全球排名：166（THE）

所在地：悉尼