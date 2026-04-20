2026求職必看｜研究揭10大零經驗「遙距 AI 職位」：WFH也能賺錢

本港經濟復甦未如預期，就業市場競爭激烈，不少求職者感嘆「工搵人」變成「人搵工」。與其盲目投遞履歷，不如順應時代潮流，學習善用人工智能（AI）工具開拓新出路。事實上，無需程式編寫經驗，只要具備良好溝通能力及批判性思維，便能投身遙距AI職位，在家工作之餘，亦可為未來累積寶貴的數碼技能，已近日牛津學院發表報告，整合了2026年十大適合0經驗、在家工作的AI職位，有興趣發展副業或轉行的人士就要注意啦！



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英國遠距教育機構OXFORD HOME STUDY COLLEGE近日發布報告，整合了2026年十大適合零經驗、在家工作的AI職位，涵蓋內容創作、數據處理、客戶服務等不同範疇，而隨着AI技術普及，市場對相關輔助人手的需求急增，衍生出大量適合初學者入門的遙距職位，有意開展副業或轉行的人士就可以參考以下的十大AI職位了！

《當你沉睡時》劇照

一、AI內容助理（AI Content Assistant）

AI內容助理主要負責編輯、修飾文字及整理由AI生成的文字內容，包括網誌、社交媒體帖文、電子報及產品描述等。由於AI能快速產出大量文字，需由人手核實準確性、修正語氣及消除錯誤。這個職位適合具備基本寫作能力的人，無需技術背景，是建立文案或數碼營銷

二、提示詞撰寫員／AI提示助理（Prompt Writer / AI Prompting Assistant）

提示詞撰寫員負責設計清晰、精準的指令，引導AI工具產出更佳結果，應用範圍包括聊天機械人、內容生成器及研究工具等。這類職位需求正快速增長，涵蓋市場營銷、人力資源、客戶服務及教育等行業。喜歡解決問題及嘗試不同文字表達方式的初學者，可透過免費AI工具自行訓練入行。

三、AI客戶支援助理（AI Customer Support Assistant）

AI客戶支援助理與聊天機械人協作，處理簡單查詢，複雜問題則由人手跟進。職責包括審核機械人的回應、確保資訊準確及提供友善的客戶服務。這是一個典型的人機協作崗位，毋須專業技術知識，只需具備耐心、同理心及良好溝通能力。

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四、AI數據標註員／注釋員（AI Data Labeler / Annotator）

數據標註是AI領域中最容易入門的工作之一，主要任務是為圖像、文字、音頻或短片進行標籤，幫助AI模型識別模式。雖然工作重複性較高，但過程簡單，許多公司會提供在職培訓，適合想賺取遙距收入、在家工作，並累積AI工作經驗的初學者。

五、社交媒體助理（使用AI工具）（Social Media Assistant Using AI Tools）

社交媒體助理利用AI工具協助撰寫貼文、排程發布、研究趨勢及生成視覺內容，重點放在內容規劃、品質把關及品牌形象管理。適合喜歡數碼溝通、具備基本創意及組織能力的人，可在家彈性工作，不少企業傾向聘請願意學習的初學者。

六、AI研究助理（AI Research Assistant）

AI研究助理運用AI工具協助摘要報告、提取見解、整理研究筆記及搜集資料。AI負責大量閱讀，人手則專注核實資料、簡化複雜概念及組織資訊。這個職位適合喜歡學習及分析新事物的人，毋須技術專長，重視好奇心與清晰表達能力。

七、遙距AI導師／微課程創作者（Remote AI Tutor / Micro-Course Creator）

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遙距AI導師或微課程創作者利用AI工具製作簡單的教學內容，例如短課程、工作紙、測驗及解說材料。適合對特定學科有興趣、希望教授知識卻沒有正規教學資格或技術背景的人，AI可協助構思課程架構及生成例子，創作者專注於內容清晰度及互動性。

八、AI轉錄及語音處理助理（AI Transcription & Voice Processing Assistant）

AI轉錄助理負責將AI初步生成的文字稿整理成準確、格式整齊的文件，包括修正標點、刪除冗詞、校正聽錯的詞語及調整排版。由於AI已處理大部分轉錄工作，初學者容易上手，適合喜歡細節導向、按部就班工作的人。

九、虛擬助理（使用AI生產力工具）（Virtual Assistant Using AI Productivity Tools）

虛擬助理利用AI工具協助管理日程、電郵、任務清單、資料搜集及一般行政工作。AI可協助草擬電郵、整理資訊、摘要會議內容及自動化重複任務。初學者毋須豐富經驗，只需具備良好組織能力及專業溝通技巧，便能提供高質素的遙距行政支援。

十、AI測試及反饋審核員（AI Testing & Feedback Reviewer）

AI測試及反饋審核員負責在產品推出前測試聊天機械人、應用程式及AI功能，並就有關準確性、清晰度及可用性提供結構化意見。企業需要真實的日常用戶，而非專業工程師來評估工具表現，因此這個職業就適合喜歡試用新應用程式、發現錯誤或分析系統行為的人，是無需編程背景進入科技世界的理想途徑。