政府工招聘｜8大部門請人最遲4月尾截止　即睇入職詳情+薪酬一覽

新一期政府工招聘！這次涵蓋多個政府部門，共有10個職位空缺，學歷要求由大專程度、DSE合格至大學學位不等，當中既有按公務員試用條款聘用的長期職位，亦有附帶優厚約滿酬金的非公務員合約工。而房屋署正在招聘二級監工，零經驗+任何學位起薪點25K起，有意投考的人士切勿錯過！



（資料圖片）

政府工｜1. 懲教署 -二級監工

月薪：$25,115元起

AI生成

入職條件:

(a) 持有香港理工學院／理工大學，或香港專業教育學院／科技學院／工業學院所頒發的機械／電機工程證書，或具備同等學歷；或已完成認可的機械／電機工程技術員學徒訓練；或具備最少五年擔任機械／電機工程技工的工作經驗

(b) 具備相當於中三程度的中英文語文能力，

(c) 通過技能測驗

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責:

(a) 保養和維修懲教設施內的工場機器、洗衣工場設備及鍋爐；

(b) 聯絡、統籌及監督機電工程署人員及服務承辦商負責的機器和設備安裝及保養維修工作；以及

(c) 執行工藝工作；訂購和管理工具及機器組件，以及制訂維修保養工作計劃。

薪酬：

總薪級表第7點(每月22,145元)至總薪級表第11點(每月28,225元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，受聘人士或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

1.申請人必須於2026年4月23日或之前透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式提交，概不受理。

2.申請人如獲安排參加技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作經已落選。

截止日期：23/04/2026 23:59:00

政府工｜2.食物環境衞生署 -管工

月薪：$22,145元起

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入職條件：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，或(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷

(b) 取得有關學歷後，具兩年工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科中取得第2級／E級或以上的成績，或具同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

註：申請人在本職位截止接受申請當天（即2026年4月24日），必須已符合上文(a)至(c)項所述的條件（如就學歷資格而言，即已獲頒授資格的院校正式頒授／頒發）。

職責:

(a) 督導初級人員執行潔淨、街市管理、防治蟲鼠及值勤室等工作；

(b) 根據合約的條款和條件，監察承辦商的工作表現，調查工作表現欠佳／沒有履行合約責任的情況，並在適當情況下採取跟進行動；

(c) 根據本署負責執行的各條條例，進行與該職級的職務有關的執法工作

(d) 保存記錄和撰寫報告。

薪酬：

總薪級表第7點(每月22,145元)至總薪級表第11點(每月28,225元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

1.申請人必須於2026年4月24日或之前透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請書如資料不全，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式提交，概不受理。

2.申請人須於申請書上註明其學歷已於截止申請日期或之前（即2026年4月24日或之前）取得（即已獲頒授資格的院校正式頒授／頒發）。持有本港以外學府及非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

3.申請人須在申請表格上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約22至24個星期內經電郵方式接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

截止日期：24/04/2026 23:59:00

政府工｜3. 房屋署 -二級監工（建築）

月薪：$25,115元起

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入職條件：

(a)持有香港理工大學／理工學院，或香港專業教育學院，或工業學院／科技學院所頒發的建築證書或建築學證書，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即(i)在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績；和(ii)具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具備同等成績

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a) 監督承辦商進行樓宇維修保養和建築工程

(b) 負責實地量度工作

（c) 執行技術職務。

薪酬：

總薪級表第9點（每月港幣25,115元）至總薪級表第12點（每月港幣29,995元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

1.申請人必須於2026年4月24日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

2.申請人亦須於2026年5月1日或之前把(一)學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；(二)技術資格的證書和修業成績表副本；及(三)工作證明[以「便攜式文件格式」(PDF)]電郵至 ws2con2026-supportingdocs@housingauthority.gov.hk，請在電郵標題、證明文件的檔案名稱及各證明文件副本的每一頁上註明「申請二級監工（建築）職位」及網上申請編號。

截止日期：24/04/2026 23:59:00

政府工｜4. 政府統計處 -多媒體設計師

月薪：港幣36,850元

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入職條件：

(a) 持有由香港任何一所大學所頒授的設計、媒體設計、創意媒體、數碼媒體、視覺傳意的學士學位，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關多媒體、平面設計、數碼內容設計或媒體設計／製作的全職工作經驗，而具公營界別相關工作經驗更佳

(d) 具備使用Adobe Creative Cloud 軟件（例如 Photoshop、Illustrator、InDesign、Premiere Pro、After Effects及人工智能設計工具）從事網站／平面／媒體設計及影片剪接工作的良好知識和技巧，並熟悉其他相關多媒體製作工具。

註：

（1）政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後的香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級的成績。

(2) 申請人必須透過公務員事務局網頁的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人須在申請表格的「截至目前為止的全部就業詳情」部分詳列有關其多媒體、平面設計、數碼內容設計或媒體設計／製作的工作經驗，並提交證明文件。部門另建議申請人提交相關之過往作品集，以展現其創意、良好的視覺觸覺及數碼／社交媒體項目經驗，以及良好的溝通及時間管理能力。

職責:

(a) 策劃、設計及製作全面的多媒體及平面設計作品（包括海報、紀念品、網頁設計、短片、二維／三維動畫、動態圖像、視覺特效及資訊圖像），用於刊物、網站、社交媒體及活動等的活動製作及宣傳

(b) 策劃由簡報至最終成果的創意概念，確保概念與企業形象及傳訊目標保持一致性。

(c) 執行及監督拍攝及剪接工作，並管理相關多媒體器材

(d) 就設計及製作事宜與部門內部及外判服務供應商聯絡，並監察工作進度及質素

(e) 為各類宣傳及傳訊項目提供視覺設計、使用者體驗及數碼展示的專業意見

(f) 管理各項目及臨時指派工作的設計時間表及工作流程，並由構思階段跟進至完成；以及

(g) 按上級指示協助處理其他辦公室職務

聘用條款:

獲錄取的申請人會按非公務員合約條款聘任受聘，合約期為十二個月。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時招聘部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局網頁的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b) 申請人必須把學歷（包括中英文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗的證明文件副本於2026年4月30日或之前以電郵方式遞交到ncsc_multimedia_recruitment@censtatd.gov.hk。電郵標題須清楚註明「申請多媒體設計師職位」及在電郵中註明網上申請編號。

(c) 如申請人欲遞交作品集，必須於2026年4月30日或之前以電郵方式遞交到ncsc_multimedia_recruitment@censtatd.gov.hk。遞交作品集時需清楚註明中英文全名、個人電郵地址和網上申請編號，並在電郵標題清楚註明「申請多媒體設計師職位」。

截止日期：30/04/2026 23:59:00

政府工｜5. 公司註冊處 -合約律師

月薪：港幣74,345元起

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入職條件：

(a) (i) 在《律政人員條例》第2A條及附表2所規定的認可司法管轄區內獲認許為合資格律師，並在取得資格後具備至少兩年專業經驗；或

(ii) 在《律政人員條例》第2A條及附表2所規定的認可司法管轄區內獲認許為合資格大律師，並在全職執業後具備至少3年專業經驗；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考的英國語文科及中國語文科考獲「第3級」或以上成績 ，或具備同等成績；

(c) 能操流利英語及粵語；以及

(d) 具備一般諮詢工作的經驗，尤其是具備就《公司條例》(第622章) 及公司註冊處負責執行的其他條例提供法律意見的經驗者則更佳。

職責:

(a) 就《公司條例》及公司註冊處負責執行的其他條例提供法律意見；

(b) 就根據《公司條例》下的文件登記及其他申請事宜提供意見；

(c) 就投訴案件的調查工作提供意見；以及

(d) 進行法律研究。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款獲聘任，合約為期一年。視乎本處的運作需要及獲取錄者的工作表現，合約或可獲續期。

薪酬:

月薪港幣74,345元至港幣97,575元(視乎獲取資格後的經驗而定)

申請手續：

(a) 申請人必須使用公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (http://www.csb.gov.hk) 進行網上申請。

(b) 申請人須於截止申請日期或之前把完整履歷電郵至recruitment@cr.gov.hk，並清楚註明電郵標題為「申請合約律師職位」，以及在內文註明網上申請編號。履歷應包括下列資料 ：(i) 法學士、法律博士、法律專業共同試、法律專業證書考試、律師會和大律師公會檢定資格最後考試的成績，當中須列出各報考科目的成績級別(附有成績單和證書副本)；(ii) 取得律師／大律師資格的確實日期和地點；(iii) 由中學開始在公開考試中報考科目的成績級別(述明考取成績的確實日期)；以及(iv) 就業記錄及職責詳情。

截止日期：23/04/2026 23:59:00

政府工｜6. 教育局 -課程主任(資優教育) (EDB/EI/105/26)

月薪：港幣82,330元

AI生成

入職條件：

(a) 持有香港所頒授主修社會科學、人文學科、語文、教育或其他個人、社會及人文教育相關的科目(包括但不限於地理、經濟、歷史及中國歷史)的學士學位，或具備同等學歷

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「二級」成績，或具備同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)取得及格成績

(e) 於取得上述(a)及(b)的學歷後，具備不少於6年在香港中/小學教學及/或課程發展的相關經驗

(f) 申請人若符合以下條件，可獲優先考慮：(1)對本地及國際資優教育和個人、社會及人文教育的發展具備深入理解；(2)具備不少於2年在香港中/小學個人、社會及人文教育相關學科教學及/或課程發展經驗；(3)具備香港中/小學資優教育或人才發展的相關經驗；(4)具備領導才能並掌握良好的溝通、人際和表達技巧；(5)中英文書寫及口語能力良好，能操普通話者更佳；(6)品格良好，並致力於為教育界服務

(g) 申請人或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 參與教育局內部及/或外間與資優教育有關的委員會和專責小組的工作，並協助推行資優教育政策；

(b) 統籌及協助提供資優教育服務；

(c) 設計校本資優教育課程及發展相關課程材料；

(d) 發展表現評核工具以用作識別具資優潛質的學生；

(e) 統籌及監察資優教育學校網絡的發展，以及推行相關的協作研究；

(f) 設計及監督教師培訓課程；

(g) 協助策劃和舉辦本地、全國及國際學生比賽；

(h) 執行與資優教育組有關的行政職務；以及

(i) 執行被委派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

（b）以郵寄、傳真或親身遞交的紙本申請，概不受理。

（c）申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

截止日期：24/04/2026 23:59:00

政府工｜7. 教育局 -課程主任[校本課程發展(中學)] (EDB/ITE/107/26)

月薪：港幣82,330元

AI生成

入職條件：

(a) 持有香港所頒授主修與科學 / 科學教育、電腦科學、工程相關的學士學位，或具備同等學歷

(b) 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷[中文運用及英文運用]中取得「二級」成績，或具備同等成績

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

(e) 取得上述(a)和(b)的學歷後，具備不少於6年在中學教學及 / 或參與課程發展的經驗。具備4年或以上相關主任級別經驗及 / 或教授科學 / 科技相關科目的經驗者優先

(f) 掌握良好資訊科技、溝通及人際技巧者優先

(g) 熟悉本地教育制度和課程改革情況；以及

(h) 申請人或須於遴選面試當天參加筆試。

職責:

(a) 就科學教育或科技教育學習領域課程領導的發展，並視乎情況因應各項課程措施，例如數字教育和價值觀教育，為中學策劃並提供校本專業支援服務；

(b) 發展有效的學與教和評估策略及課程資源，提升學生的學習成效；

(c) 發展和提升課程領導者的專業能力，並為學校舉辦專業發展活動，以促進課程發展；

(d) 推廣學校在學校課程發展方面的有效做法；

(e) 協助學校把以實證為依據的做法轉化為概念，以獲取在學校課程的策劃、學與教和評估方面相關的實際情境知識；

(f) 協助處理組內的行政工作

(g) 需要時執行其他獲指派的職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2.5年。

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

截止日期：24/04/2026 23:59:00

政府工｜8.教育局 -項目助理(幼稚園行政2) (EDB/KGE/109/26)

月薪：港幣35,080元

AI生成

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績 (見註)；

(c) 在取得有關學歷後，具備不少於6年的工作經驗；

(d) 具備至少4年在政府部門 / 非政府組織的工作經驗（具備2年幼稚園行政管理相關經驗者優先）；

(e) 能以中文及英文與人有效溝通；以及

(f) 熟悉電腦操作，例如文書處理、試算表和簡報軟件等。

職責:

(a) 就日常辦公室事務提供行政支援；

(b) 為舉辦研討會、會議、簡介會和講座提供後勤支援；

(c) 為宣傳工作等準備服務採購事宜；

(d) 協助開發電腦系統 / 改進及處理網頁更新；

(e) 回答公眾及幼稚園關於幼稚園教育政策、幼稚園幼兒班(K1)收生等的查詢；

(f) 為幼稚園提供津貼 / 成立幼稚園教育中心的實施及規劃 / 幼稚園學生缺課通報機制 / K1空缺資訊 / 及為幼稚園教師舉辦主題課程和家長教育課程等各方面提供支援；以及

(g) 履行管理層指派的其他職務。

聘用條款:

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

截止日期：24/04/2026 23:59:00

政府工｜9. 機電工程署 -助理研究主任

月薪：港幣35800 元起

AI生成

入職條件：

(a)持有本地大學頒授的工程（生物醫學或電子學科）或應用科學的學位，或具備同等學歷；並在取得有關資歷後，具有至少一年上述範疇的全職工作經驗

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績（請參閱註1及2）。申請人如具有較多上述範疇的相關工作經驗，可獲優先考慮。

註:

1.為進行本次招聘，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）「C級」成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科「第3級」成績。

2. 申請人如具有「入職條件」所訂明的相關經驗／法定資歷／認可訓練，應在申請表上註明相關資料。

職責:

(a)進行文獻研究，分析和詮釋數據，以評估醫療儀器技術和智慧醫療解決方案

(b)研究與醫療儀器相關的醫療事故

(c)建立、操作、維持和評估有關醫療儀器技術（包括監察工作）的資訊系統

(d)更新和備存各類資料庫，編製統計報告和進行統計分析

(e)籌劃、推行和支援統計及／或研究項目，包括就相關課題擬備文件、摘要、統計或進度報告及研究項目，並向管理層提供建議

(f)進行品質保證審查，包括到場視察設施、檢視生物醫學設備／系統的維修安排和程序，以評估相關工作流程和指引

(g)處理查詢和進行相關聯絡工作

(h)執行上司不時指派的其他職務。

受聘人或會獲調派至其他部門工作，並可能須：(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；(b)執行輪班／候命／隨時候召／緊急職務；(c)穿着制服／防護衣物；(d)攜帶傳呼機／流動電話；(e)使用電腦工作；(f)執行自行駕車的職務(如有需要，部門會提供訓練)；以及(g)按要求執行任何其他職務。

聘用條款:

受聘人會按非公務員合約條款聘用。續約與否，須視乎部門的服務需求和受聘人的工作表現及行為而定。

薪酬:

每月港幣35,800元至港幣44,415元

申請手續：

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 申請人須於2026年4月23日或之前把學歷及語文能力要求證明的證書及工作經驗證明文件 (註1及2) 的副本電郵至 recruitprsc@emsd.gov.hk，並清楚註明標題為「申請助理研究主任職位」，並在電郵中註明網上申請編號。

截止日期：23/04/2026 23:59:00

政府工｜10. 環境保護署 -化驗技術員

月薪：港幣19120元

AI生成

入職條件：

(a) 於2025／2026年度完成職業訓練局（職訓局）的兩年全日制化驗科學高級文憑課程的首年課程，並取得合格成績；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

註:

(1) 已根據《學徒制度條例》（第47章）註冊為現行學徒者，其申請將不獲考慮。

(2) 獲取錄者如符合資格，將獲發學費資助（如適用）。環境保護署（環保署）會安排合資格的化驗技術員參加由職訓局推行的Earn & Learn職學計劃（職學計劃）。成功參加職學計劃的化驗技術員於受訓期內可分期獲發資助及政府津貼，最高總額為港幣84,800元。

(3) 環保署會根據《學徒制度條例》為化驗技術員於相關行業向學徒事務署註冊成為學徒。化驗技術員必須符合下列條件，方可獲頒由學徒事務專員加簽的學徒畢業證書：

(a) 完成由職訓局指定的課程

(b) 於受訓期間表現令人滿意並通過技能測試。

(4) 化驗技術員須於整個受訓期間在職訓局修讀兼讀制化驗科學高級文憑課程，並依照院校時間表出席日間及／或夜間課堂。

職責:

(a) 協助本署水科學實驗室的運作及測試水體、沉積物及生物樣本；

(b) 協助進行戶外工作，包括採集水體、沉積物及生物樣本，以及進行現場測量；

(c) 協助操作、校準及維護水質監測儀器；

(d) 協助設計有關內地及香港環保成果的宣傳及教材；以及

(e) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款:

獲取錄者會按合約條款聘用，受訓期為兩年。

申請手續：

(a) 申請人必須於截止申請日期或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請表格填報的資料不全、或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交的申請，將不獲受理。

截止日期：24/04/2026 18:00:00