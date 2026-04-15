求職騙案2周呃1600萬｜Son姐詳解4大招聘地雷 揭入職墊支借貸陷阱

網上求職騙案近期持續肆虐，手法層出不窮，不少求職者在不知不覺間墮入陷阱。警方最新公布的數據顯示，過去兩周已接獲超過60宗相關案件，涉及騙款高達1,600萬港元，當中一名本地女子更損失400萬港元，情況令人震驚。而《開罐OPENER》就藉此訪問了企業管理顧問張慧敏（Son姐）避開求職騙案的陷阱的4大方法，求職新鮮人和打工仔們就要更加注意啦！



《和解在後》劇照

求職騙案橫行，騙徒往往假借招聘名義，以彈性工作、高薪厚職作招徠，誘使求職者交出個人資料甚至金錢，最終血本無歸，求職者應該如何自保？有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Son姐）接受《開罐》訪問，認為許多求職陷阱都是「common sense(缺乏社會常識)」，只要多加小心謹慎的話，通常也能避開，並教導求職者如何識破虛假招聘陷阱，她提醒求職者應時刻保持警覺，以免辛苦賺來的血汗錢付諸流水。

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一、入職前收費多屬詐騙：專家揭示「付錢上班」的邏輯謬誤

Son姐指出，任何公司在正式入職前要求求職者付款，通常都屬於詐騙。她強調，打工的目的是賺錢，而非「付錢上班」。求職者應謹記，正常僱傭關係下，僱員是收取薪酬的一方，而非向公司支付費用，並舉最近新聞有一名求職者幫公司借貸墊付買錶的費用，價格將近400萬元，Son姐強調根本「冇common sense」，正常情況下墊付金額或者貸款都不應該由員工出錢，表示自己雖然經常會叫同事幫忙買東西，但前提也是在雙方合作多年的情況下，新入職的員工也應小心謹慎。

二. 培訓及考牌費用：如何自行核實官方價格？

除墊付金額上班之外，部分公司會以培訓班名義收費，例如保安牌或保險牌考試。雖然有公司會協助員工報名，但求職者應自行上網查證考試的實際費用。若公司收取的金額與官方價格明顯不符，便應提高警覺，因為相關費用理應由考試機構直接收取，而非經公司轉交。

《和解在後》劇照

三、警惕「一條龍」借貸陷阱

Son姐提到早年模特兒培訓班的詐騙案例，騙徒會要求求職者在簽約前參加儀態或培訓課程。若求職者資金不足，更會安排「一條龍」服務，介紹疑似合作的財務公司提供借貸，甚至慫恿求職者向另一間相關財務公司借錢還債，令欠款越滾越大，最終陷入債務深淵，相關公司亦未必會在參與培訓之後跟你簽約。她提醒，任何要求上班前就需要付費的工作，或者借貸墊支的招聘，都極有可能是騙局。

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四、合理收費與不合理收費的區別

不過Son姐也強調並非所有入職收費都是騙局。例如部分大公司會收取幾十元按金用作製作員工證，離職時歸還證件便可退回款項，這類收費屬合理範圍，因為離職時如果員工沒有歸還員工證，有機會令公司產生額外支出。然而，若公司要求支付1000元甚至5000元作為制服費用，求職者應衡量金額是否與制服的實際價值相符，若明顯不成比例，便應質疑其合理性。

Son姐最後提醒求職者，切勿因銀碼細小就掉以輕心，「應該俾嘅就俾，唔應該俾嘅，一蚊都唔好俾。」她舉例，有公司會藉詞「試吓你個戶口得唔得」，要求求職者支付500元或1000元作為「加快手續費」，不少香港人因為金額不大而選擇付款，但這類公司連幾百元都會騙，求職者必須保持警惕，切勿輕信任何不合理的要求。