焗桑拿烤壞「子孫」？日本推「護蛋神器」銷量衝第一　還有夜光款

作為一個平時沒事就喜歡往澡堂子鑽、對桑拿愛得深沉的男性朋友，你肯定懂那種感覺：在大汗淋漓的熱浪裏坐着，感覺身上的疲憊和濕氣都被一點一點逼出來，完事再衝個冷水，那種通透感簡直是人生極樂。



但你有沒有發現，結婚之後，特別是當你和老婆開始把「生孩子」提上日程之後，去桑拿房的次數就開始被嚴格管控了？不誇張地說，對於很多愛蒸桑拿的男生來講，最大的困擾不是桑拿房不夠熱，而是旁邊總有一個在唸叨：

差不多得了啊，出來吧，別把你的「子孫」烤壞了。

這還真不是老婆們無理取鬧。雖然桑拿能促進血液循環，讓全身放鬆，但男人的睾丸這玩意兒，天生就是個「矯情鬼」。它喜歡涼爽，需要在低於體溫的環境下才能正常工作，生產出高質量的精子。高溫環境待久了，精子的活力和數量都會受影響。

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一邊是靈魂的享受，一邊是「傳宗接代」的KPI，這可咋整？

日本人的腦洞在這個時候就體現得淋漓盡致了。他們沒選擇戒掉桑拿，而是選擇了——給「蛋蛋」穿衣服。

日本推出桑拿用「護蛋神器」。（Amazon日本官網）

沒錯，你沒看錯。日本最近有一款產品火得一塌糊塗，名字直接就叫「護蛋守」（たまも〜る）。這玩意兒長什麼樣？怎麼說呢，就像是一個被從中間挖空、然後豎着切了一半的雞蛋，材質是隔熱矽膠。用起來也很簡單，就是把它扣上，相當於給睾丸戴了個隔熱罩，據說能讓嬌嫩的蛋蛋免受高溫的直接侵襲 。

這款產品可不是來搞笑的。根據官網介紹，開發者小齊平義彥本身就是個重度桑拿愛好者。他太懂那種又想蒸、又怕影響身體的心理矛盾了。與其讓大家在「放棄桑拿」和「擔心生育」之間痛苦糾結，不如找專家和醫生監督，搞出點實用的東西來 。

本來以為這種東西上線會被當成愚人節玩笑，結果沒想到，在亞馬遜上一上架，直接衝上了桑拿用品類銷售榜的第一名 。看來，有這份焦慮的日本男人還真不少。

有個50歲的大叔，每周至少要蒸4次桑拿，屬於一天不蒸渾身難受的那種。他用完之後的評價很實在：

感覺那股熱氣確實不再那麼直接了，心裏踏實很多。

更誇張的是一個玩了15年桑拿的資深玩家，為了隨時能蒸，甚至在家裏建了一個桑拿房。他本來以為這輩子只能在「快樂」和「健康」之間二選一了，直到遇見護蛋守，直接把它封為「蒸桑拿必備裝備」 。

當然，這玩意兒畢竟長得有點抽象，一旦出了桑拿房，在社交網絡上引起的討論可就熱鬧多了。

首先被大家瘋狂吐槽的，是它的尺寸。官方給出的數據是，這個「護蛋守」的直徑大約8公分。網友一看就炸了：

8公分？這是均碼嗎？這玩意兒難道不分S、M、L碼的？

有人調侃這是「男版灰姑娘故事」，意思是難道大家的尺寸都一樣嗎？萬一買回去不合身，是算產品設計的鍋，還是隻能怪自己天賦異稟 ？

還有腦洞大開的網友開始提各種產品迭代建議：

「既然是矽膠的，不透氣啊，蒸的時候裏面不會積汗嗎？能不能加個散熱風扇？」

「材質能不能硬一點，打個透氣孔，不然總感覺怪怪的。」

「如果能隨着溫度變色就更有趣了，比如溫度太高就變紅警告，這樣多有科技感！」



最絕的還是顏色。這玩意兒居然有8種顏色可以選，其中最引人矚目的，就是夜光色 。想象一下，在燈光昏暗、煙霧繚繞的桑拿房裏，大家正閉目養神享受寧靜，結果黑暗中有兩個發光的「蛋殼」若隱若現……那場面，簡直不敢想。

「護蛋神器」只有固定尺寸，還有矚目熒光色可選。（Amazon日本官網）

有個專門研究日本公共澡堂的網友看到夜光版後，直接給出了神評論：戴上它去洗桑拿，效果只有兩種可能，

要麼讓旁邊的人捧腹大笑，要麼把別人嚇得落荒而逃。

還有人在底下補刀：「誰真敢戴夜光款去公共澡堂啊？這得有多大的心臟？」

這個「護蛋守」的存在，某種程度上也是在提醒大家：男性生殖健康是需要被關注的。哪怕是去享受，也要記得給自己的身體最脆弱的部位加一層保護。

當然了，如果你是那種臉皮比較薄的人，或者你常去的桑拿房裏大爺大媽比較多，那我建議你還是老老實實買個低調的顏色，或者……乾脆忍一忍，回家再蒸吧。

畢竟，想象一下你戴着夜光護蛋守走進桑拿房的那一刻，旁邊的大爺要是嚇得把手裏的茶水潑你身上，這事兒算誰的？

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