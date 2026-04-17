洗風扇免拆免沖水！稀釋柔順劑抹扇葉去汙抗靜電　實測更長效防塵

電風扇運轉時會不斷吸入空氣，而靜電又讓灰塵迅速附著，因此就算剛清潔過，外層仍很快變髒。



對此，全聯建議將1物加水稀釋，用抹布輕擦扇葉、外殼即可快速去汙，表面還會形成防沾薄膜、減少後續積灰，此方法也因此受到關注。

同場加映：日本打掃達人清潔秘技 啤酒勞工手套超有用？清潔神器竟在你身邊（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

清洗電風扇不必拆下來用水狂沖！全聯教1招「免髒手灰塵自動脫落」

天氣逐漸轉冷，民眾使用電風扇頻率也大幅減少，一整個夏天累積的灰塵也該清理，但拆卸清潔往往相當麻煩，對此，全聯分享1招「免拆清潔法」，只要將柔順劑（柔軟精）稀釋成溶液即可快速完成保養。

電風扇清理方法（全聯福利中心官網）

根據「全聯生活小百科」說明，只要將柔順劑加水稀釋後以抹布浸濕擰乾，輕輕擦過扇葉、機身外部，灰塵就能迅速被帶走，而其中關鍵在於柔順劑中的「介面活性劑」具反靜電效果，能降低吸附力，不僅清潔更省力，也能減緩日後灰塵再次堆積。

此項做法相當適合平時快速整理，不僅省力省時，對圓筒式、循環扇這類不易拆解的機型更是一大救星。

電風扇換季不用收！這樣擺提高暖氣效率

不過清潔完後，許多家庭會在換季時把電風扇收起來，但台電曾提醒，電風扇不只是夏季家電，用得恰當也能成為節能利器。

若以冷氣為例，只要把電風扇放在出風口下方、朝房間深處並調成約45度仰角，就能把冷空氣推得更遠，讓室內溫度更均勻；冬天同理，電風扇可將聚在天花板上的暖空氣循環回室內，提升整體暖房效率。

同場加映：日本專家教3招清潔毛公仔 洗衣機脫水有技巧!一法寶瞬間去污消臭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：清洗電風扇不必拆下來用水狂沖！全聯教1招「免拆洗灰塵自動脫落」，陳年髒污煥然一新】