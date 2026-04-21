啦啦隊女神短今疑「手滑誤發」深溝辣照　本人回應：那個角度很美

台灣中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員短今（胡馨儀）近日在Instagram上傳一張近距離自拍照，由於畫面略顯模糊、對焦不夠明顯，加上視角集中在上半身，也讓不少粉絲猜測她是否是不小心手滑誤發，引發討論。



短今憑藉甜美外型與亮眼身材，擁有不少粉絲支持，平時也經常透過社群平台分享生活日常與照片，每次發文都容易掀起網友關注。這次她在7日突然貼出一張風格與以往略有不同的自拍照，再度吸引大批留言。

啦啦隊女神短今疑似誤發性感照片上傳IG，本人發聲否認。（圖／翻攝自短今Facebook）

許多粉絲猜測短今手滑誤發性感照：

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從照片中可見，鏡頭距離相當近，畫面拍攝到她的側臉、頸部與鎖骨一帶，整體構圖較為隨性，帶有些微晃動感，也因此讓部分網友一度以為是誤觸上傳。

不過，面對外界好奇，短今隨後也親自在留言區回應，表示照片並非誤發，而是自己刻意上傳，只是單純喜歡那個拍攝角度。

照片中，短今留著一頭淺棕色長髮，搭配自然妝感與柔和光線，整體氛圍顯得輕鬆隨性。雖然畫面並非走精緻修圖風格，但也因此展現出不同於平常的自然感，讓不少粉絲看後直呼別有一番魅力。

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