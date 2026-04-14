加拿大網美變身「人體液壓機」　用G級巨乳擠食物吸210萬粉絲追蹤

撰文：引新聞
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加拿大多倫多26歲網美塞西莉亞（Cecilia Rose）在社群平台Instagram上以特殊拍攝方式爆紅，她將32G胸圍化身「人體液壓機」，以夾擠食物的方式錄製短片，迅速累積超過210萬名粉絲追蹤。

近期她推出新作，玉米脆片、吐司與朱古力蛋糕輪番上陣接受「測試」，拍攝時幾乎面無表情，配合低沉運轉聲，營造冷靜施壓的機械感氛圍。

加拿大多倫多26歲網美塞西莉亞（Cecilia Rose）在社群平台上化身「人體液壓機」爆紅。（圖/翻攝自ig@Cecilia Rose）

美女網紅化身「人體液壓機」　吸引百萬人朝聖：

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英國《每日星報》指出，塞西莉亞過去收到上百則私訊，粉絲敲碗要她嘗試此概念，她乾脆做成系列，從日用品到各類食物皆被挑戰，帶動人氣急升。

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留言區熱鬧非凡，粉絲笑稱：

「第一次想當西瓜」
「短片一滑就是好幾小時」

也有人直接點名特定食物要求報價，更有人直呼性感畫面與液壓概念意外合拍。

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