「東洋乳神」著金、銀比堅尼豪曬I Cup身材「心口閃令令」勁吸睛

「東洋乳神」天木純年底再度訪台！這位超兇狠的 I 級女神即將壓軸登上 TSE 台灣寫真博覽會-學服祭，讓粉絲們相當期待！近日天木純換上金、銀比堅尼，傲人雙峰呼之欲出，想必屆時現場的「實力」一定很驚人吶！



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「東洋乳神」天木純再度性感登台

日本寫真女神天木純（天木じゅん）身高 148 厘米，以火辣三圍 99I、57 、84 ，獲封「小隻馬蘿莉」、「天之乳」、「二次元身材」、「東洋乳神」、「巨乳蘿莉」，今年 2 月天木純亮麗出席台北國際動漫節 ICHIBAN JAPAN 日本館，以 VTuber 身分在台灣出道，還秀了一口流利中文，如今睽違 10 個多月，天木純又要再度登台啦！

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I 級女神天木純艷壓台灣寫真博覽會眾女神

天木純在萬聖節期間重磅宣布即將訪台參加台灣寫真博覽會，12/27-12/29 將在台北南港展覽館與觀眾們一同見面，被粉絲們視為年度壓軸盛事！天木純對粉絲們熱情喊話：

「居住在台灣的大家，如果來看我的話我會很高興能在台灣待這麼久，簡直就是做夢一樣！讓我們一起玩得開心吧並拍照。」



屆時「合法蘿莉」長澤茉里奈、巨胸三姊妹之一的鈴木富實奈…諸多日本性感女神們都將接連登場！

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比堅尼也 HOLD 不住好身材

天木純近日熱情宣傳極致少女後宮體驗遊戲，她超有誠意地換上金、銀 2 色閃耀比堅尼，I級豪乳撐爆上圍，凹凸有致的身材曲線，讓廣大粉絲們瘋喊：

「非常漂亮的姐姐」

「好漂亮」

「是個美人」

「驚人的…」

「完美身材」

「超性感」

「這樣太危險」

「我上癮了！」



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2024 TSE 台灣寫真博覽會 | 學服祭

時間：2024 12/27 – 12/29 10:00-18:00

地點：台北南港展覽館 2 館 4 樓



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