屋企樓下做保安是人生贏家？內行人揭「潛規則」潑冷水：入職都難

不用迫巴士、不用趕地鐵，如果返工只需要落樓就到，是否就是好多打工仔夢寐以求的、境界？近日有網民認為如果在自家屋苑做保安好似都不錯，引起大批網民共鳴，有人細數這份工作的無敵優點，但亦有內行人士直言現實中存在隱形成本，甚至連入職都有難度！



有網民發文回憶兒時萌生過「喺自己屋苑做保安好似幾爽」的念頭。（Threads截圖）

日前，有網民在Threads發文表示，回憶兒時萌生過「喺自己屋苑做保安好似幾爽」的念頭。这則帖文勾起了大批網民的「懶人夢」，紛紛細數這份工作的無敵優點，最直接的就是「極限通勤」。有網民興奮表示「8:30開工，8:29出門口」，亦有人點出核心優點「連車錢都慳返」。

除了節省時間，生活節奏亦變得極其愜意。網民笑言「唔係講笑，我都有呢個諗法，瞓醒就落樓下返工，仲可以返屋企食飯 」。更有過來人分享類似經驗，指以前返工地點就在屋企同一條街「上下班唔使迫車又唔驚遲到，每日壓線返到就可以」，認為這種生活質素簡直是「無得輸」。

在屋企樓下做保安除了節省時間，生活節奏亦變得極其愜意。（《愛回家》劇照）

住客身分是求職禁忌？

不過，有多位網民指出物業管理公司可能會有「避嫌」潛規則，有人就曾親身嘗試「Apply過但我係住客，唔可以」。有網民分析，如果是經物管公司聘請一定不會批准「會好多古惑嘢。除非你識法團啲人靠關係可能會有啲機會」。亦有網民表示曾問過樓下保安「地址係自己屋苑唔會請，一係搵隔離屋苑，一係報另一個地址」。另有網民補充，個別公屋盤或有本邨住戶任職，但私樓基本上為了避免利益衝突，極少聘請住客。

有多位網民指出物業管理公司可能會有「避嫌」潛規則。（《愛回家》劇照）

入職後公私難分

而最令人崩潰的是，一旦鄰居知道你住在這裡，可能「半夜爆水喉、唔識升lift隨時都會過嚟拍你門搵幫手」，甚至放假在家休息也會被鄰居騷擾或投訴。這種處境讓不少人聯想起《愛回家》中「金城安喺自己樓下做看更」的經典情節。

至於有意「退休入行」的人，有網民直言單幢式樓宇的人事尤其難搞，「壞燈膽又搵你，白鴿飛過又搵你」，做得好是分內事，一旦涉及加管理費或大維修，分分鐘被鄰居「問候全家」。甚至有網民分享，同屋苑有主席好心留下私人電話方便溝通，結果半夜被投訴有人亂拋垃圾，最終只能無奈撤回聯絡方式。