印鈔公司請生產助理！中學學歷可申請　網民爆入職審查嚴過ICAC

不少求職者都渴望找到一份環境穩定、福利優厚的筍工，而近日一則招聘廣告引起網民熱議。負責為香港三家發鈔銀行印製鈔票的香港印鈔有限公司公開招聘生產助理，入職門檻低，還被網民戲稱上班時能名正言順地告訴別人「我返工係去印銀紙」!



（資料圖片）

入職門檻低

香港印鈔有限公司近日為其位於大埔工業邨的廠房招聘生產助理，該公司負責印製本港三家發鈔銀行（中銀、滙豐及渣打）的所有紙幣。招聘廣告中列明，申請人只需具備中學程度學歷即可申請，公司更會提供專業的在職培訓。而具體工作內容則包括支援廠房生產程序，例如搬運/裝卸紙張、記錄數目及包裝等，同時亦需負責加添油墨及處理其他雜務。應徵者須有責任心和積極主動、懂基本廣東話。

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雖然列明要應付體力勞動，但強調每星期五天工作還需輪班（約每兩周交替，包括通宵班），但勝在學歷門檻不高，對不少求職者而言，還是具備極大吸引力。

生產助理招聘詳情（香港印鈔有限公司）

網民幽默熱議

這則招聘廣告在社交平台掀起熱議，有網民表示笑言「以後同人講我份工印銀紙」。另有網民表示「返呢份工可唔可袋得走啲有用嘅嘢？平時返工都好鍾意人哋塞錢入我袋」、有無員工優惠可以 8 折買貨？」、「印多幾張俾自己」。不過，大家最關心的依然是現實人工問題，有網民猜測月薪約17,000至20,000港元，但亦有人潑冷水指「咁Q低人工都有人做？ 求其出便（出面）而家搵份工只要有呼（乎）都15-16k」，直言人工不高還要被監控，還不如現時市面上的的普通工作。

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（《無雙》劇照）

網民揭秘：環境嚴過 ICAC？

不過，也有理性網民留意到工作時間的「硬傷」。由於職位註明「需輪班（約每兩周交替一次，包括通宵班）」，不少人直言生理時鐘極難適應「兩周交替仲要輪通宵，好惡頂下喎」。還有網民指出入廠就要斷絕通訊「長期請人，一入廠門就要與世隔絕，仲要一路俾人監視！」、「咁多工同坐監無乜分別」。由於涉及防偽技術與大量現金，「入職前查家底好似仲嚴過入ICAC」。還有人提到雖然崗位名為助理，但實際上確實體力勞動「搬紙搬墨搬到傻」。

面對這份特殊工種，網民評價兩極。有人認為這份工勝在穩定「一定唔會失業」，但更多人擔心公私難分同自由受限，認為如果人工不夠高，根本不值得入去做。