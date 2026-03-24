屯門請「豬肉分割師」頂薪$8萬　需獨立劏2-3頭豬！入職要求一覽

本港經濟復甦未如預期，就業市場競爭激烈，不少行業薪資水平停滯不前。然而近日一則招聘廣告卻引起廣泛關注，屯門山景邨正在招聘「豬肉分割師」，月薪高達4萬至8萬港元，要求具備獨立分解整豬能力，每日需處理2至3頭活豬，而這份被網民戲稱為「豬肉佬」的職位，薪酬水平遠超不少文職及專業工種，「三大畢業生都係$30000」。



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近日有網民在社交平台threads分享一則招聘廣告，並以「其實我覺得可以直接做啦，三大畢業生都係$30000」為題發文。招聘廣告中錢大媽在屯門山景邨分店開出高薪招聘全職豬肉分割師，月薪$4萬至$8萬元，每日工作10小時，每周工作5天。招聘條件要求應徵者具備1至3年相關經驗，不限學歷，但必須能獨立完成整豬分解工序，每日處理2至3頭活豬，並確保切割流程符合衛生與安全標準。

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記者翻查該招聘廣告，根據資料是屯門山景邨一豬肉店聘請豬肉分割師，而該職位的工作範圍相當廣泛，包括每日豬肉分割及處理、按顧客需求進行部位分切、稱重、包裝及標示，以及保持工作區域清潔衛生。此外，員工需協助店內日常運作，如進貨點收、庫存管理及陳列補貨等。

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入職要求方面，應徵者需具備相關豬肉分割經驗，能獨立完成整豬拆解工序，每日處理2至3頭活豬，並具相關豬肉分割經驗，熟悉豬隻各部位結構及掌握精準切割技術。由於工作需要長時間站立及負重操作，應徵者須體力良好，注重個人及食品衛生，遵守食品安全規範，並能適應早班及屠房工作環境。而招聘廣告並未列明學歷要求，惟強調需持有香港工作許可。

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這份高薪招聘引發網民熱烈討論，不少人對豬肉分割師的薪酬水平表示驚訝，但認為較少香港人懂得完整處理活豬，入職以及工作難道較高，「識切成隻豬可能難過三大某d系畢業」、「你估豬肉佬好易做咩」、「隻豬好重㗎喎」、「揸刀斬豬要手臂有力，宜家好多人連攞包一公斤米都話辛苦喎」、「首先你要忍受到個身長期有浸豬肉味，開工一般朝早4/5點開始」。亦有部份網民認為，三大大學的畢業生，工資上限會比做「豬肉分割師」更高，「佢開呢個價錢係因為環境難頂同埋攰，同埋人工唔會加好多，三大個上限高好多。另外佢係豬肉佬咋，賺得多錢係開檔嗰個」。