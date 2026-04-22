台網紅街跑遭批賣弄大胸！親揭「運動內衣」挑選真相：與呼吸有關

不少人都認為IG和Threads是兩個世界，IG帖文受到追捧的，在Threads可能「收穫」一大堆負評。擁有G級身材的台灣女網紅蘋蘋澎澎近日參加街跑活動，並將片段上載上Threads更寫下感言，結果卻惹來大批網民狠批賣弄身材，跑步也不穿強度內衣等負評，海量毒舌留言連其他網紅都看不過眼。不過蘋蘋澎澎對網民攻擊毫不動氣，反留言解釋自己當日穿的運動服並非如網民所言賣弄，果然見慣大場面。

性感YouTuber蘋蘋澎澎（王正蘋）以甜美童顏＋G級身材圈粉無數，加上是台師大研究所畢業，被粉絲封為「台師大女神」，在IG擁有49萬粉絲。蘋蘋澎澎不時將自己運動片段放上IG，近期她更參加街跑＋四項體能比賽，並將參賽片段放上Threads。片段中她結上馬尾，上身穿著緊身啡色長袖上衣，配搭黑色緊身長褲，玲瓏身型不但展露無遺，再加上慢跑動作，相當吸引。

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她在帖文中還寫道「不擅長慢跑的大胸女孩參加路跑比賽！！完賽成功🏅成績比想像中好。比賽全記錄～路跑加上四項體能項目，操爆🥵」。誰料，她文中一句「大胸」即惹來Threads友抨擊，狠批她不斷強調自己「大胸」相當膚淺，「到處蹭 不強調自己大胸好像沒人知道你一樣」、「真的很膚淺沒內容的人」、「跑步運動不穿加固的運動內衣，為的就是賣弄晃奶博流量」、「一直強調自己大胸是什麼心態」、「也只剩胸部當作流量了」，留言凶狠程度跟平日在IG收穫的讚美聲音完全兩極化。

YouTuber Cheap仗義撐蘋蘋澎澎

排山倒海的抨擊連台灣知名的YouTuber Cheap也看不過眼，在fb專頁指出Threads的暴戾之氣已超越PTT，「在Threads大家都變成了道德魔人了？ 整天滿口多元包容、女性自主，結果看到漂亮女生展現自信，第一個衝上去物化、貼標籤、蕩婦羞辱的也是這群人。」

Cheap FB 截圖

面對海量的批評，蘋蘋澎澎也在留言區回應，指讓大眾飽眼福和努力完成比賽可以共存，更再次強調「我大奶我驕傲」、「這是父母生給我的禮物」。對於有網民指罵她沒有穿好運動內衣，她留言將自己當日的穿著品牌和款式一一列出，並解釋慢跑是個非常需要調整呼吸的運動，強調平常運動都是挑選中強度以上的運動內衣，「穿高強度的會把我勒到比較難調整呼吸」。

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網民列10大巨胸煩惱

其實女生上身身材豐滿，有人會自豪，但過大反過來在生活上有很多不方便，例如以下十大煩惱，只有大胸女生才能有苦自己知......

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1.買 Bra 超難

發帖網民指自己的胸部尺寸為 75E，買胸圍的時候十分難買到適合尺寸而又夠撐托力的胸圍。就算有適合尺寸，通常可以選擇的款式都超少！

2.跑步、做運動會痛

由於重量側重於身體前方，在運動時前方負重較多，所以運動時都會比較累！而跑步時，更會上下擺動，不少大胸的朋友都指，每次跑步都會覺得胸部好痛。

3.很容易會駝背

身體前面的重量太重，因為太累以及想隱藏胸部，所以不少大胸部的女生都會有駝背的問題，看起來會欠缺自信。

4. 不能趴著睡覺

每個人都有自己獨特的睡姿，而大胸女生因為心口兩團肉頂著，如果趴著進睡，就會難以呼吸！

5. 買不到恤衫

只要是前面一排鈕扣的衣服，大胸部的女生都不會選購，因為真的會「逼爆」啊！鈕扣與鈕扣中間的空隙會被撐開來，看起來甚為不雅，所以大胸女生超難買到恤衫款式衣服。

6. 多熱都想穿外套

發帖的網民指，由學生時期開始就已經覺得途人的目光總是集中在自己的大胸部上，所以不管天氣多熱，都想多穿一件毛衣，掩飾自己的身材。

7. 不敢追巴士

若只穿普通胸圍，一跑起來就會相當蕩漾，在大街上奔跑會令人很尷尬，所以都是寧願花多一點時間多等一班。

8. 下垂速度快

大胸難擋地心吸力，下垂速度更快，基本上年紀輕輕已要經歷「八字波」，要 firm 胸難過操腹肌。

9. 被改花名「大波X」

基本上大胸女生都會被人或明或暗的這樣稱呼過，或者被改花名「May」，取其「Double May」（大波妹）的意思。

10. 看起來肥腫難分

因為上圍豐滿，為了遷就上圍，買衣服都得買寬鬆的款式，有時候明明腰超幼，但因為穿上寬鬆的衣服，看起來反而很肥。就算一件普通圓領 T 也會穿得超肥。