AV人氣女優瀨戶環奈拍YouTube　揭真實出道原因：與竜樹諒有關

自2025年一月份正式發行AV作品的瀨戶環奈，儘管甫迎來「出道一週年」的里程碑，但於這短短時間內，她非但締造下了多項「空前絕後」的歷史級紀錄，甚至在SNS方面，亦成為了「漲粉最速」的新人，像是其個人X（Twitter）將重磅突破「60萬」的追蹤大關，著實能想見瀨戶環奈的人氣姿態。



然而不光在X（Twitter）漲粉上有著別注表現，其透過著積極發展個人YouTube頻道的緣由，亦在短短的三個月時間中，就累積了16萬人訂閱！讓人驚喜的是，在頻道中瀨戶環奈不僅展現傑出的「吉他才藝」和「排球技巧」，稍早，透過著正式發佈名為「瀨戶環奈の人生」影片關係，她便詳細回顧了自己21歲的人生經歷。

日本人氣AV女優瀨戶環奈驚喜公開成長歷程，並首度揭露了自己出道的「真實因素」。（YouTube@@setokan.channel）

其中，瀨戶環奈非但透過「人生圖表」的形式，向粉絲們介紹到自己的快樂童年，以及在求學階段、兩度經歷的低潮時刻外，當面對上「出道契機」的問題時，她亦首度向鏡頭吐露了真實原因，即為日本知名漫畫家竜樹諒，在其作品《我所看見的未來》所發佈2025年七月的末日預言。

據瀨戶環奈表示，因為疫情、感情等等的多種緣故，令她當時正在經歷一段相對鬱悶的低潮時刻，然而隨著該「末日預言」在SNS造成瘋傳，便使得瀨戶環奈產生了「既然如此，如果我人生要改變的話，大概就是現在了吧」的想法，所以才進而擔綱寫真偶像以及走向幕前，正式開啟自己的藝能生涯。

有趣的是，當工作人員逗趣問及瀨戶環奈在過往的訪談中，是否都沒有正面回答「出道契機」的問題時，她便表示到，因為自己倘若講出「是因為那個末日預言」的答案，真的太害羞，肯定會被吐槽，所以先前才沒有在任何的訪問當中，吐露自己真實的想法。

另外，隨著2026年的正式開啟，這位「現象級新人」亦如火如荼地開啟多項藝能活動，那麼在今年，瀨戶環奈是否仍有望再度赴台，進行別注的見面會行程呢？對此感興趣的朋友，不妨就持鎖定我們的後續追蹤。

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】