日本26歲創作女歌手宣佈轉行AV女優　獲SOD高規力捧！為1目的下海

近日來自大阪的26歲創作女歌手「温」（Tazune）用親筆手寫信宣佈，將以「七瀨温」之名正式進軍成人影視圈。日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，其充滿「透明感」與「文青風」的出道作封面一曝光，立刻在社群掀起極大迴響。



日本26歲清新創作歌手七瀨温宣佈轉戰AV女優行業，這個決定令不少粉絲感到驚訝。她在公開的手寫信中剖白，這並非一時衝動或半途而廢的決定。她透露，自己從十幾歲起便不斷尋找真正的自我，經歷過迷惘與挫折後，如今終於能夠正視內心所追求的樣子。

親筆信訴心聲

她強調，希望能在新的領域中表現全新的自己，拓展自身的可能性，「我並不是抱著玩票心態來到這裡。我是認真且真誠地面對『情色』這種表現形式。」她更提到，自己將「情色」視為「生活的延伸」，並主動應徵了SOD，期盼以全新的身份重新出發，今後也會在這個領域持續學習與成長。

出道作風格與眾不同

日本知名片商SOD更以「重大發表」的超高規格為她進行宣傳，有別於多數AV新人出道時主打性感、火辣的強烈感官刺激，七瀨温定於3月3日發行的出道作，走的是截然不同的路線，風格都與她的生活照一樣，充滿著獨特的透明感。

從釋出的封面可見，七瀨温留著一頭黑色長髮，瀏海微微遮住雙眼，營造出神秘且帶點憂鬱的氣息；另一張封面則是梳起丸子頭、露出瓜子臉，雙手搭在木結他上，妝容清淡自然。整體視覺效果比起AV作品，反而更像是獨立音樂人的寫真專輯。這種打破業界常規的宣傳手法，讓不少網民眼前一亮，直呼「感覺很新鮮」、「很有反差感」。

相較於部分新人出道時由經紀公司全權包裝虛構人設，七瀨温過去發表過正式的音樂作品，亦經常在社交媒體上發布自彈自唱與翻唱作品，2月25日還發佈了一隻新MV。早前她曾在社交平台上大方公開了自己的個人檔案。

年齡：26歲

出生地：大阪

身高與體型：155cm，偏纖細、腿部線條勻稱

職業：創作歌手

興趣：攝影、觀看運動比賽、享受美食

喝酒： 只有和別人在一起時才喝

抽煙： 不抽煙

休息日： 不定休

喜歡的類型： 不問外貌性格，能自由自在、開心地做自己想做的事的人。

個人優點：身體柔軟、體力好、隨時隨地都能睡、很會享受食物（獲媽媽認證）

個人缺點：自拍時表情比較嚴肅、腳部姿勢不好

七瀨温在社交平台上大方公開了自己的個人檔案（X@sodstarofficial）

有望成今年最強黑馬

頂著創作歌手轉型的光環出道，七瀨温本身已自帶龐大的話題與流量，配合片商的重金宣傳，日本網民普遍看好她有潛力成為2026年AV界的最強黑馬。目前大眾除了翹首以待她於的出道作外，亦非常好奇她未來會否繼續堅持音樂創作，在兩個領域中「雙棲」發展。