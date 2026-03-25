女優永井瑪麗亞奮戰26小時變人母　曝生產過程！承諾會繼續拍片

日本29歲AV女優永井瑪麗亞（永井マリア）日前透過社群平台發布重大消息，孕期超過41週的她誕下一名健康的男嬰，體重為3408公克，母子均安。



懷孕期間飽受妊娠糖尿病之苦的她，原本計畫要透過藥物引產卻遭遇難關。所幸在歷經整整一天的陣痛後順利完成自然產。

永井瑪麗亞（永井マリア）（IG＠nagaimariaofficial1218）

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分娩計畫延後 痛了1日順利產子

永井瑪麗亞在貼文中透露，原本因妊娠糖尿病，醫療團隊預計讓她提早住院進行藥物引產，但因為子宮口未打開，生產計畫一度被迫延期。正當她感到焦慮不安時，寶寶為她帶來驚喜。凌晨4點半自然出現宮縮、陣痛，隨著時間推移，陣痛間隔逐漸縮短，經過一天的努力，終於在隔日清晨6時15分完成生產，迎來健康男嬰。

母子均安！永井瑪麗亞感謝粉絲支持

雖然生產過程漫長且艱辛，但永井瑪麗亞感性表示，當她第一次見到兒子的臉龐時，所有的疼痛瞬間被拋在腦後：

那一刻生產的痛彷彿都消失了，只覺得他好可愛、好令人憐愛。

升格為新手媽媽的永井瑪麗亞，表示對兒子的未來成長充滿期待。她也不忘感謝這段時間以來一直為她加油打氣的粉絲們，並表示粉絲們的愛是她順利度過產關的重要動力。

隨著喜訊曝光，外界也關注永井瑪麗亞是否會就此走入家庭、淡出螢光幕。對此，她直言自己「非常熱愛這份工作」。永井瑪麗亞強調，只要還有人想看她的作品，她希望這份事業能：

一輩子做下去。

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