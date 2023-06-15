紅磡靈車殯儀館前上棺照抄牌惹議！司機親解不泊停車場心酸原因

紅磡區內殯儀館、長生店、石廠、花店林立，日夜都可以看到靈車出入，也一直有著靈車違泊的問題，居民出入也要避忌兜路。昨日（15日）有網民在Facebook發帖，圖中為紅磡萬國殯儀館門前，可見交通督導員正在靈車前徘徊，疑似正在發出違例泊車定額罰款通知書，事件引起網民熱議！



資料圖片

紅磡靈車違泊問題嚴重，但法理和情理的界線，又該如何拿捏？昨日網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上貼出圖片，圖中可見一位交通督導員正在紅磡萬國殯儀館大門外的靈車前站著，車上沒有司機，疑似正在抄牌，而另一輛靈車內則有司機在車內，狀甚無奈。

👉內地抖音女遊港後狂數6大地雷位！狠評：再也不去、街道破人很土

Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片

如此一幕被網民拍下並瘋傳討論，網民不禁站在情理的一方慨嘆「好心呢啲就唔好抄啦」、「普通市民出殯停一陣上棺都唔得？」、「唔咁泊點上棺材呀？」、「生前揸車比佢抄，最後一程也不放過， 但願冤有頭債有主」、「真係死人車都唔放過抄！唉」、「真係唔識得尊重仙人...」。但在法理的角度，靈車確實有違泊的行為，有支持抄牌的網民稱「如果假設亂泊車，不是靈車，咁你點看，靈車都有活人駕駛， 違法就係違法」、「見相，沒有司機在靈車內，抵交通警出告票」、「交通警都有難處，如果無人在車，交通警一定抄牌」。

HOY TV節目《一線搜查》截圖

👉內地客批香港「三觀」不及澳門好 一封酒店電郵露餡?網民:玻璃心

根據HOY TV節目《一線搜查》報道，節目訪問了業內司機，透露靈車其實經常被抄牌，每日一至六七張都有，一個月加起來可高達40次。另外也曝光了為何被抄牌仍要違例泊街的原因，稱停車場根本「不讓靈車停泊」，無奈之下只好繼續違泊。

原帖：按此