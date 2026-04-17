衞生署招聘牙科手術助理員｜DSE學歷＋無需經驗　月薪可達$38,715

政府又有筍工啱後生仔喇！衞生署今日（17日）在公務員事務局招聘「牙科手術助理員」，無需要讀過專科無需大學學位無需工作經驗，DSE合格＋中英文第2級即合資格申請，職責主要是協助牙醫治理病人，起薪點雖然只有19K，但頂薪可達38K，即睇招聘詳情！

港大牙醫學院圖片

衞生署-牙科手術助理員

月薪： $19,535起

入職條件:

(a) (i) DSE五科考獲第2級或同等[見註(1)]或以上成績[見註(2)]，或具同等學歷；或

(ii) 在中學會考五科考獲第2級[見註(3)]／E級或以上成績[見註(2)]，或具同等學歷；

(b) 在DSE或中學會考中英國文科考獲第2級[見註(3)]或以上成績，或具同等成績；並能操流利粵語；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:(1) 政府在聘任公務員時，香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文科及英國語文科。

(3) 政府在聘任公務員時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) E級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。

(d) 申請人如持有或於2026年取得由香港菲臘牙科醫院頒發的「牙科手術助理員證書」或「牙科手術助理員文憑」，或具備同等資歷，會獲優先考慮。

(e) 申請人須遞交有關文件的副本以證明其(i)學歷；(ii)語文能力；及(iii)牙科手術助理員的資格(如適用)。

職責:

(a) 在牙科診所協助牙醫治理病人；及

(b) 在牙科診所內負責拍攝口腔內外X光片，消毒及供應牙科物料，並執行其他有關職務。

薪酬:

總薪級表第5點(每月港幣19,535元)至總薪級表第17點(每月港幣38,715元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b)申請人須在2026年5月7日或之前把註(6)所列的文件副本電郵至 appts_registry1@dh.gov.hk，並在電郵及各證明文件副本上註明申請的職位名稱及網上申請編號。

(c)申請人須於申請書內提供一個電郵地址。

截止申請日期 :30/04/2026 23:59:00

衞生署-牙科手術助理員申請連結

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牙科衞生員VS牙科手術助理員 薪酬職能差異

在香港政府（衞生署）的編制中，經常會見到長期招聘牙科衞生員（牙齒衞生員）(Dental Hygienist) ，究竟跟今次招聘的牙科手術助理員 (Dental Surgery Assistant) ，又有何分別呢？

簡單來說，助理員主要是「輔助者」，通常被視為牙醫的「左右手」。在政府診所中，他們主要負責維持診所運作及感染控制。

而衞生員是具備法定註冊資格、能「獨立對病人進行特定治療」的專業人員。根據香港法例第156章《牙醫註冊條例》，他們可以合法地在病人口腔內進行特定操作（如洗牙）。

雖然兩者在政府的薪酬表上起薪點是一樣，都是 $19,535，不過牙科手術助理員的頂薪是$38,715，但牙齒衞生員的頂薪有$42,640，薪酬比較略高。