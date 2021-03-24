撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-24 16:59

馬拉松即日起至3月29日將於銅鑼灣時代廣場舉行開倉活動，共20個運動品牌包括Nike、adidas、New Balance、HOKA ONE ONE及ASICS等低至2折發售，減價產品包括各式運動鞋、運動服裝、衛衣及外套。今場更設每日精選鞋款優惠、一口價及多買多折扣優惠。即睇下文有咩款式值得入手！

馬拉松開倉一向受歡迎，每次準時11點一開門便會湧入人群，今次亦不例外！開門僅15分鐘，已見場內客人的購物籃裝滿一籃。記者建議大家若有意大掃貨，最好入場前便拿定購物籃，除了因為方便放貨品，亦因為隨時回個頭已沒有任何購物籃剩！若滿手貨品才發現沒購物籃會相當狼狽。

縱觀是次場內貨品，不論服裝還是波鞋都有相當多選擇。除了最熱門Nike和adidas，亦有近期大熱、功能外表兼備的HOKA ONE ONE。尺碼方面，有較多男裝尺碼選擇，不少款式均齊備40、41、42等常見尺碼。服裝方面，則以秋冬衛衣和外套較多，擺放方式亦較整齊。反觀T恤款則放於貨架中「大兜亂」，記者認為要找到心頭好的話便要花點時間了。

優惠方面，同樣有上次「一口價」產品，有$149、$199等的價位選擇。另外亦設折上折優惠，全場指定產品買滿2件額外8折、3件額外7折。要注意一口價產品並沒有折上折優惠，但可以當貨品件數計算。例如你總買了2件一口價產品及1件指定產品共3件產品，該1件指定產品便能獲得額外7折優惠。

👇👇👇點圖睇Nike、adidas推介產品👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

👇👇👇點圖睇HOKA ONE ONE、New Balance、ASICS推介產品👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

👇👇👇點圖睇衛衣外套款推介👇👇👇

選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 日期：即日至3月29日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

MUJI繼農曆新年後，再次推出指定貨品減價優惠。即日起至4月13日，推出「舒適在家生活優惠」。產品包括護膚品、收納用品、床上用品及服裝等有低至8折優惠。當中不乏一些人氣話題商品，不妨趁機入手。

👇👇👇點圖睇「舒適在家」生活優惠減價產品👇👇👇

+ 29 + 29 + 29

同場加映：學童牙科保健24道陰影

有一件發生在小學時代的事，不說起你或者想不起，但只要一說起，隨時便會把你引入痛苦的回憶漩渦，甚至發現它原來一直影響著你……所說的正是小學生必到過的「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

👇👇👇點圖睇網民狂呻學童牙科保健的24道陰影👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

慘痛經歷豈止如此少？點擊睇全文：網民齊呻學童牙科保健24道陰影 刷牙刷到成口血、姑娘粗魯又惡死