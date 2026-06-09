繼底褲髮夾又一力作！韓國品牌推「喱士內褲收納包」你敢帶出門嗎

時尚圈的怪東西真是越來越多了，繼內褲髮夾之後，內褲包又來了！



最近，刷到韓國品牌KUL推出了一款名為Cheeky Pouch的奇葩造型收納包。蕾絲花邊，加上透紗材質……這不就是一條縮小版內褲！？

韓國品牌KUL推出的Cheeky Pouch內褲收納包。（KUL官網）

更多Cheeky Pouch內褲收納包照片：

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據官方說明，收納口紅、耳機、證件或者其他細碎隨身物品是沒問題的，顏色有粉、黑、綠、黃四種可選擇。側面還配了個小鑰匙扣，可以作為配飾掛在包上。不得不說，有時候這些設計師的創作思路，真的是越來越讓人捉摸不透了。

要說這種「內褲非常規用法」的先驅，那就不得不提日本品牌Jenny Fax了。去年它就出過一款讓人看了又迷惑又震撼的「內褲髮夾」。

日本還推出過內褲髮夾：

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直接把一條迷你蕾絲內褲背面粘上個夾子，搖身一變就成了可以戴在頭上的裝飾品。售價高達17600日元，折合港元大約866元！雖然價格不菲，但還是在爭議聲中迅速售罄，只能說時尚圈永遠不缺勇於嘗試的人。

那麼，你們怎麼看？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】