深水埗小炒店售82元「有錢佬炒飯」　食客超好奇　店家揭秘食材！

「有錢佬炒飯」大家聽過沒有？有食客於網上發文分享，在深水埗「利星火鍋海鮮小炒」餐牌上，見到有趣的炒飯名「有錢佬炒飯」，售82元1碟，好奇下拍了照片詢問廣大網民。



有網民笑說，「炒嗰個有錢，唔關食嗰個事」、「你今晚就點佢，俾我哋大開眼界」，又紛紛猜測是用了貴價食材，「蛋白、瑤柱絲、蝦、金華火腿粒」、「鮑魚雞粒炒飯」。



《香港01》記者以顧客身分透過電話詢問店家，獲回覆證實「有錢佬炒飯」其實是「瑤柱蛋白炒飯」。



有食客於網上發文分享，在深水埗「利星火鍋海鮮小炒」餐牌上，見到有趣的炒飯名「有錢佬炒飯」，售82元1碟，好奇下拍了照片詢問廣大網民。（Threads@sistarlauracheng_0208）

該食客於Threads發文發相問，「咩叫有錢佬炒飯」，見到餐牌第2643項印着「有錢佬炒飯」售82元，小炒店並無列出食材，十分神秘，價錢亦較其他飯昂貴。

深水埗小炒店售「有錢佬炒飯」 食客好奇食材

有網民留言笑說，「2643係佢坐監編號，曾經好X有錢，出監做咗廚房佬炒飯，時薪$82」、「搵廚房裏面最有錢嗰個炒碟飯畀你食」、「個炒飯落咩料都唔知就收$82，咁都未算，你仲要order咗喎，咁你仲唔係有錢佬？」、「交出82蚊你咪知囉」。

有該小炒店食客於OpenRice分享「有錢佬炒飯」照片，見到除了乾瑤柱和蛋白，還有蝦。（OpenRice圖片）

揭秘「有錢佬炒飯」：瑤柱蛋白炒飯

有熟知「有錢佬炒飯」的網民解開「謎底」指出，「瑤柱蛋白炒飯嘅俗稱係有錢佬炒飯，因為舊陣時瑤柱係貴嘢，用嚟炒飯唔係一般家庭負擔得起」、「八九十年代，有錢佬炒飯即係舊陣時酒樓叫富貴炒飯，花膠、帶子、龍蝦肉、龍躉肉、鮑魚粒、蠔仔粒、蟹籽，嗰陣時過百蚊1碟，呢碟炒飯嗰陣時好大癲，唔係個個酒樓或者大牌擋會咁做，呢個係失傳咗的懷舊炒飯。現家可能成本問題，改用其他海鮮」。

（Threads@sistarlauracheng_0208）