日本女高中生拍賣「JK原味鞋」遭瘋搶出價近5千　買家：拜託別洗

日本女高中生的髒校鞋竟成「理財產品」？一雙黑霉拖鞋值近1萬人民幣，買家跪求別洗！不想洗鞋子，想在畢業前零成本收割一筆錢，我勸你先看完這條奇葩新聞。老鐵們，今天我算是開了眼了。



以前只在A島上看過什麼「原味內衣」的擦邊球新聞，萬萬沒想到，島國高中生直接把血腥暴力的魔爪伸向了——腳底下的那對拖鞋。

事情是這麼回事——最近日本有個網紅博主「滝沢ガレソ」在網上發了一個貼刷爆全網。發現一個令人三觀震碎的現象：大批日本女高中生，畢業後開始在網上瘋狂甩賣自己穿了三年的室內鞋。

網紅博主滝沢ガレソ發帖，大批日本女高中生畢業後在網上賣自己穿了三年的校園室內鞋。（X@tkzwgrs）

更多日本女高中生售賣自己校園原味鞋的照片：

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這些鞋子根本不是我們想象中「九成新」「美品」之類的二手閒置，而是發黑發灰、鞋底磨平、表面脆裂的「戰損級戰靴」。

更炸裂的是什麼？一雙破鞋，竟然被炒到了4.5萬日元！10個月的腳氣發酵鞋，經過44次瘋狂加價競拍，最終以9.2萬日元成交。算下來小五千人民幣。買這麼一雙發黴鞋，圖什麼？是圖它味兒大嗎？

一、搞錢新賽道：「JK Original 上履き」

首先得給可能不太了解的朋友科普一下背景。日本有一種文化叫做「靴を脱ぐ習慣」，也就是脱鞋文化。在日本的學校（從幼稚園到高中）、公司、醫院等場所，進門換鞋是基操。

校舍乾淨確實是乾淨，但女高中生們的鞋櫃，往往是個充滿「生化攻擊」的區域。體育課跑完步、社團活動跳完舞，她們的腳暴汗悶一天，這室內鞋的「底藴」，簡直不敢想象。正常邏輯下，畢業季到了，這雙摺磨了你三年的臭鞋，要麼扔垃圾站，要麼拿回家當擦地布，誰會想不開去買它？

然而，正如商業教父所說的那句名言：哪裏有需求，哪裏就有商機。女孩子們懶得洗，或者說故意不洗，直接把這種磨損嚴重、甚至帶有名字刺繡和腳汗褪色的鞋子掛上了Mercari（二手交易平台，日本的閒魚）。

結果直接引爆了。大部分破鞋的起拍價在8888日元到9999日元之間，但經過幾十輪的「血戰」，接近5萬日元的成交比比皆是。更邪乎的是，顧客在下單時還會在備註欄裏卑微又堅定地附上一句靈魂要求： 「請不要清洗。」要的就是這個「原味」！就問你服不服！

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二、變態經濟學：越髒越貴，這是什麼奇葩邏輯？

咱們搞電商搞了這麼多年，最講究的就是「賣相」。商品照片要是不修個七八遍，都不好意思上首頁。但在「JK室內鞋」這個小眾賽道，畫風完全反了過來。

日本博主總結了一套「原味鞋高賣暗黑法則」：

1. 不洗是基本盤：

洗了就是清潔用品，失去了靈魂，反而掉價。

2. 帶上女高中生的「爪子」：

拍照的時候，必須要有JK（女子高中生）的手掌或者手指入鏡，給買家一點「真實感」的確認和遐想空間。就因為在照片裏無意識出鏡了半個指甲蓋，價格直接翻倍。

3. 學費刺繡別撕：

鞋子上繡着曾經的班級和姓氏，這種真實存在過的「乖乖女」痕跡，反而是利好消息，留着有溢價。

4. 媽媽代賣更無害：

為了讓交易看起來更「純潔」，很多上架的賬號不是女高中生本人，而是她們的母親。

好傢伙，這波操作堪稱產業鏈條化了。背後的買家據說受眾非常「精準」——這是一個在日本極其隱秘的二手戀物癖圈子。他們收集的不止是制服、襪子，連室內鞋這種私密又曖昧的生活必需品都成了收藏標的。

三、平台下場封殺，日本網友吵瘋了

隨着這波「破鞋風潮」越刮越邪乎，眼尖的媒體深入挖掘發現，早在1990年代，日本街頭就出現過專門回收和銷售女高中生二手製服、體育服的「原味商店」。後來因為引發了大量跟蹤、偷窺乃至性犯罪的社會問題，這些灰色小店才被各地政府出手打壓。如今網路換了馬甲捲土重來，甚至變本加厲。

2026年3月，日本二手交易平台巨頭Mercari終於再也坐不住了。官方一紙公告徹底堵死這種灰色擦邊球：

以後但凡敢放原味擦邊照片、玩性暗示標語的，一律幹掉刪帖！校服、泳衣直接列入禁售黑名單！

消息一齣，日本網友炸了。在評論區的段子裏，畫風最清奇、也是最戳破皇帝新衣的還是日本網友自己發出來的吐槽。

有人敏鋭地發現財富密碼：「阿嬤穿壞的破鞋有誰要買嗎？我可以讓我阿嬤上架！」有的直接質疑「原味」的真實性：「你確定那真是一雙活潑可愛的女高中生運動鞋？我看分明像是一箇中年大叔穿了三年的工地鞋！絕對是用AI仿冒的假貨！」有人直接上升到無差別攻擊：「穿過的運動服豈不是更能賣個好價錢？」

推文下面高贊回覆是這樣的：「太瘋狂了吧……搞不懂原味廚的世界。」還有網友直呼：「原來我當年扔進垃圾箱的，全是錢啊？！」

對於買賣雙方來說，這或許是一場願打願挨的交易——學生清掉沒用的廢品賺取零花錢，買家滿足了自己的特殊癖好。

但說實話，這件事真的挺讓人唏噓的。走過億萬次走廊、擦過無數遍體育館地板的室內鞋，本該是帶着青澀的青春烙印。如今沾滿了汗水、污漬與褪色的回憶，卻在網路的暗角里，被明碼標上了充滿銅臭味的價碼。

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